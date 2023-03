Finalmente La Sirenetta ha un trailer. Scopriamo insieme questa anteprima, mostrata per la prima volta sul palco degli Oscar

Si è conclusa la magica notte degli Oscar, tra vinti e vincitori, la serata delle statuette tanto ambite è stata l’occasione per mostrare un nuovissimo trailer, che grandi e piccini attendevano da tempo. Si tratta de La Sirenetta, il live action Disney che già dal suo annuncio aveva fatto parlare moltissimo di sé. Il trailer è stato lanciato dalle attrici stesse durante la premiazione. Halle Bailey e Melissa McCarthy, rispettivamente Ariel e la malefica Ursula, sono infatti salite sul palco, proprio per presentare il video tanto atteso.

Il trailer | La Sirenetta: il trailer mostrato alla notte degli Oscar

Ora possiamo dirlo con sicurezza: La Sirenetta, il nuovo live action Disney, ha finalmente un trailer. Le informazioni riguardo i personaggi, gli ambienti e la trama (sebbene l’originale sia nota a molti) sono fino ad oggi rimaste avvolte nel mistero. Solo l’ultima breve clip si era sbilanciata nel mostrare agli spettatori qualcosa in più riguardo il fantastico mondo marino, in cui la storia è ambientata. Con il nuovo trailer, abbiamo finalmente una visuale più dettagliata. Nel video infatti, oltre ad Ariel apparsa già nelle precedenti anticipazioni, possiamo vedere finalmente personaggi che erano stati celati a lungo. Ne sono un esempio Re Tritone, Sebastian e Scuttle.

Ora possiamo avere un assaggio di alcune delle scene più celebri di questo grande classico. Scene in cui, al fianco di Ariel, troviamo finalmente anche il principe Eric. La clip infatti, si concentra sul naufragio del ragazzo e sul momento in cui la sirena corre a salvarlo, toccando con mano la terraferma, per la prima volta. Ma non solo, possiamo finalmente fare la conoscenza di Re Tritone, suo padre, intento a ricordare alla figlia quanto sia pericoloso il mondo in superficie e scoprire l’aspetto degli amici della sirena: Sebastian, Flounder e Scuttle. Una delle parti più attese rimane comunque l’incontro tra Ariel e Ursula, che ora possiamo vedere, almeno in parte. Qui di seguito il nuovo trailer:

Il cast | La Sirenetta: il trailer mostrato alla notte degli Oscar

Oltre ad Halle Bailey e Melissa McCarthy, interpreti rispettivamente di Ariel ed Ursula, annunciatrici del nuovo trailer sul palco degli Oscar, il cast comprende Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric e Javier Bardem in quelli di Re Tritone. Le sei sorelle di Ariel saranno interpretate da Simone Ashley (celebre per aver preso parte alla serie tv Bridgerton), Nathalie Sorrell, Sienna King, Lorena Andrea, Kajsa Mohammar e Karolina Conchet. Il fedele maggiordomo Grimsby avrà il volto di Art Malik, mentre Jessica Alexander sarà Vanessa, l’alter-ego di Ursula sulla terraferma. Oltre ai personaggi già presenti nel classico animato, nel live action si è deciso di inserire anche un nuovo personaggio. Si tratta della Regina Selina, madre del principe Eric, interpretata da Noma Dumezweni.

La Sirenetta, remake dell’amato classico Disney del 1989, a sua volta ispirato al racconto di Hans Christian Andersen, vede alla regia Rob Marshall, mentre la sceneggiatura è di Jane Goldman e David Magee. Come nel precedente film dedicato alla sirena, anche in questa nuova produzione la colonna sonora è diretta da Alan Menken, che arricchirà la nuova pellicola con altre quattro nuove canzoni, che si aggiungeranno a quelle già esistenti. Al suo fianco Howard Ashman e Lin-Manuel Miranda.

Appuntamento a maggio

L’uscita del film nelle sale italiane è prevista il 24 maggio 2023, ancora prima di quella fissata negli Stati Uniti, ossia il 26 maggio. Per fortuna ci restano ancora pochi mesi, prima di poter finalmente assistere a questo adattamento, annunciato ben sette anni fa, quando iniziarono a circolare i primi rumors sulla sua creazione. In attesa della sua uscita, continuate a seguire tuttoteK, per rimanere sempre informati su eventuali nuovi trailer e per altre news dedicate a questo, tanto atteso, live action.

