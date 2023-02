L’evoluzione tecnologica nel mondo dell’iGaming

Andiamo a scoprire, in questo articolo dedicato, il mondo dell’iGaming con tutte le novità annesse all’evoluzione tecnologica in questo settore

Nel 2020, il settore dell’iGaming ha raggiunto un valore complessivo di 64,13 miliardi di dollari, con una crescita che raggiungerà, secondo le previsioni, i 125 miliardi di dollari nel 2025. Grazie alla spinta di tecnologie all’avanguardia e a bonus ricchi, le scommesse sportive in Svizzera e in altri Paesi continuano a evolversi. Questo è uno dei fattori che hanno contribuito a questo boom, oltre alla chiarezza delle regolamentazioni, l’interesse di molti operatori ad arricchire l’offerta e l’arrivo di milioni di utenti.

La tecnologia dell’iGaming è cresciuta in un modo imprevedibile fino a poche decadi fa. Negli ultimi 10 anni è arrivata a tal punto, da poter essere accessibile in qualsiasi parte del mondo. Oggi, è infatti sufficiente avere uno smartphone e una connessione a internet per iniziare a giocare e scommettere in modo sicuro. In questo articolo vedremo insieme le innovazioni tecnologiche che hanno avuto l’impatto più forte. Cercheremo anche di lanciare uno sguardo al futuro, provando a immaginare le principali novità negli anni a venire, come:

Intelligenza artificiale

L’industria dell’iGaming utilizza l’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza di gioco più coinvolgente e trasparente ai propri utenti appassionati di tecnologia. Infatti, proprio l’IA consente una profilazione più precisa dei diversi giocatori. Così, è possibile personalizzare la proposta e sviluppare nuovi giochi in grado di soddisfare la loro curiosità.

Oggi, grazie all’Intelligenza Artificiale, quando un utente visita un sito di scommesse, vengono monitorate le preferenze. Così, possono essere anche creati bonus ad hoc e servizi su misura, quasi in maniera sartoriale. Il tutto in modo economico ed efficiente, senza dover mettere in campo un’enorme mole di risorse umane.

Metodi di pagamento

Gli avanzamenti tecnologici hanno influenzato anche le modalità di pagamento. L’industria dell’iGaming è diventata così più accogliente e pratica da utilizzare per un numero maggiore di utenti. I sistemi di pagamento terzi esterni hanno eliminato qualsiasi problema di interoperabilità fra le piattaforme di iGaming e i provider di pagamento dei singoli utenti. In futuro, non dovremmo stupirci se anche i principali bookmaker al mondo si apriranno a strumenti di pagamento moderni.

Parliamo di criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, già disponibili sui bookmaker più all’avanguardia. Con strumenti di questo tipo, la protezione della privacy degli utenti è massima. Non sarà più necessario condividere informazioni personali e sensibili. Con tutto ciò che ne consegue dal lato della sicurezza e della protezione alle frodi digitali.

Compatibilità su dispositivi mobile

La tecnologia mobile ha avuto un’influenza significativa sul mondo dell’iGaming negli ultimi anni. L’aumento di bookmaker e casinò online che offrono app per smartphone e tablet lo dimostra chiaramente. Oggi, sempre più utenti preferiscono usare le applicazioni o versioni dei siti web ottimizzati per mobile. Questo perché, in qualsiasi momento di attesa, ad esempio mentre aspettiamo l’autobus o un taxi, è possibile giocare e divertirsi.

Lo svago ha una potente capacità di stimolare la mente e ridurre gli effetti negativi dello stress. Tale praticità ha fatto diventare il mondo mobile una parte essenziale dell’esperienza di gioco nell’iGaming. Indipendentemente da dove ci troviamo, possiamo collegarci a un sito e selezionare il titolo che preferiamo per iniziare a giocare.

Realtà virtuale

La realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) rappresentano le innovazioni più interessanti per il gaming online. Vale la pena distinguere i due concetti, soprattutto per chi li sente per la prima volta. La VR crea un ambiente attraverso la computazione grafica. L’obiettivo è simulare un’esperienza di gioco reale. L’AR, invece, sovrappone delle immagini virtuali al mondo reale in cui si trova l’utente.

Queste tecnologie possono far fare il salto di qualità, immergendo gli utenti in casinò virtuali che sembrano veri. Oppure rendere più coinvolgente e immersivo, ad esempio, una slot machine o la visione in streaming di una partita di calcio su cui abbiamo scommesso.

Conclusione

Abbiamo dato uno sguardo al presente e al futuro, per vedere le innovazioni più eccitanti nel settore dell'iGaming. Il ritmo evolutivo sembra sempre più veloce in questa epoca digitale. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserva il futuro!