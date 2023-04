Indiana Jones 5 debutterà a Cannes il 18 maggio

Indiana Jones 5, sottotitolato il Quadrante del Destino sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes il 18 maggio

Era chiaro da quando il direttore del festival Thierry Frémaux aveva dichiarato di aver già visto il film definendolo come “splendido”, e c’è ormai l’ufficialità. Indiana Jones 5, il Quadrante del Destino, sarà presentato a Cannes il 18 maggio.

Il cappello c’è. La frusta pure. Harrison Ford anche. E i nazisti? Possibile. Con questi presupposti è iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il quinto capitolo della saga. E il luogo è identificato con il festival di Cannes. Nell’attesa ecco il trailer del quinto film dell’archeologo più famoso del cinema.

Nel cast di Indiana Jones 5, insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.

Il film è diretto da James Mangold e prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

Indiana Jones 5 a Cannes 2023

Grazie a un aggiornamento pubblicato sui profili social ufficiali di Cannes è arrivata la conferma che Indiana Jones 5 – il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Indiana Jones e il quadrante del destino – debutterà in anteprima mondiale sulla Croisette il prossimo 18 maggio.

La data d’uscita del film è invece fissata per il 28 giugno 2023 nei cinema di tutta Italia. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere al debutto in quel di Cannes d’Indiana Jones 5 o lo andrete a vedere al cinema? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su questo film.

