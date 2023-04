Antonio Capuano critica Mare Fuori: tutti troppo belli e alla moda

Nelle scorse ore, nel corso di un’intervista pubblicata da Il Corriere della Sera, il leggendario regista napoletano Antonio Capuano si è espresso in merito alla serie RAI Mare Fuori: e no, non sembra essergli piaciuta granché… perlomeno da un certo punto di vista

Nel bene e nel male, seppur con qualche ingenuità, a noi Mare Fuori è piaciuta quasi in toto. Sicuramente la terza stagione, di cui vi abbiamo parlato in una recensione dedicata che potete trovare cliccando qui, è quella più matura e sfaccettata, ma anche le prime due, al netto di tutto, sono decisamente apprezzabili nel quadro delle serie TV italiane moderne. Considerando poi che è un prodotto interamente RAI e che è fruibile anche in modo completamente gratuito su RAI Play, non possiamo far altro che consigliare la visione a tutti coloro che ci seguono. E sì, attendiamo la quarta stagione (qui tutto quel che sappiamo)!

Il leggendario regista Antonio Capuano, che oltre ad essere un autore che ha lavorato sia al teatro, sia in ambito televisivo, sia al cinema è anche titolare della cattedra di Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli, non sembra essere proprio dello stesso avviso. In una recente intervista pubblicata da Il Corriere della Sera, in cui il regista ha parlato fra le tante cose anche del suo nuovi film in arrivo, Capuano si è espresso in merito alla serie TV RAI affermando che sì, in effetti ha un certo valore, ma c’è qualcosa che proprio non gli va giù.

Antonio Capuano parla di Mare Fuori nell’intervista con Il Corriere della Sera: “un inchino alla moda”

Antonio Capuano ha infatti affermato:

”Mare fuori” l’ho vista. È bella in un certo senso, i ragazzi soprattutto sono belli, bellissimi, forse anche troppo. C’è più di un inchino alla moda… avete mai visto i guaglioni carcerati? Mica stanno vestiti e pettinati così! Detto ciò, mi piace com’è scritta, anche il napoletano che parlano gli attori è credibile. Però la direzione verso cui si va è quella dell’esteriorità, della superficie.

