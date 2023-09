Dopo il successo ottenuto in Giappone, Il ragazzo e l’airone sta per arrivare anche in Italia e finalmente abbiamo un trailer. Scopriamolo

È tutto pronto per l’uscita, in Italia, de Il ragazzo e l’airone, la nuova produzione dello Studio Ghibli, diretta dal celebre Hayao Miyazaki. Il film, già uscito in Giappone, è stato oggetto di una scelta insolita e certamente coraggiosa da parte del regista, quella di fare uscire la pellicola senza l’utilizzo di alcun materiale promozionale. Una scelta azzardata diremmo, ma che si è rivelata comunque efficace; il film ha infatti ottenuto un enorme successo in terra natia. Noi italiani non godremmo della stessa aura di mistero del pubblico giapponese, perché ora abbiamo a disposizione, oltre a numerose immagini, anche un trailer.

La trama | Il ragazzo e l’airone: il trailer del nuovo film di Miyazaki

Il mondo del cinema non credeva possibili i risultati raggiunti da un film di cui non si sapeva quasi nulla. Eppure Hayao Miyazaki ci è riuscito. Il ragazzo e l’airone, basato sul romanzo How Do You Live? di Genzaburô Yoshino, uscito nei cinema giapponesi a luglio, ha sbancato al botteghino, tanto da battere i record precedenti dello Studio Ghibli. Alla sua uscita, del film si sapeva davvero poco. La trama, molto generica, raccontava di un ragazzo, Mahito, e del suo rapporto con gli amici e lo zio e della sua incredibile amicizia con un airone cenerino parlante, incontrato in una torre abbandonata, della nuova città in cui si era trasferito. Il successo del film è probabilmente dovuto anche al fatto che si tratta dell’ultimo progetto portato a termine da Miyazaki, creato allo scopo di salutare la nipote, che un giorno, inevitabilmente, dovrà lasciare.

La data d’uscita

Il ragazzo e l’airone sarà finalmente disponibile nelle sale italiane, con Lucky Red, a partire 1° gennaio 2024. Resta solo da capire come approcciarsi al film: con la consapevolezza di sapere cosa ci aspetta, grazie al trailer in grado di fornire qualche piccola anticipazione, o rispettare il volere del regista e presentarsi in sala senza alcun tipo di conoscenza a riguardo. Per chi non sta più nella pelle e non vede l’ora di conoscere maggiori dettagli, può comodamente visionare il trailer qui sopra. In attesa della sua uscita, noi di tuttoteK vi lasciamo con un caloroso saluto, in attesa che questa nuova pellicola, nata dalla straordinaria mente di Miyazaki, sia finalmente disponibile in Italia.

