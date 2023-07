Nonostante la scelta di non pubblicizzare The Boy and the Heron, ultima fatica di Miyazaki, il film ha sbancato al botteghino giapponese

Che si trattasse di un azzardo era chiaro a molti, tanto che anche lo stesso Hayao Miyazaki, sembrerebbe aver avuto forti ripensamenti. Eppure, l’idea di far uscire al cinema The Boy and the Heron, senza alcuna pubblicità, è risultata davvero vincente. Lo Studio Ghibli può certamente dirsi soddisfatta del risultato di questa scelta, che dimostra ancora una volta quanto il pubblico sia legato alle storie animate di Hayao Miyazaki e di quanta fiducia riponga nei suoi confronti. Ecco i numeri.

Un altro trionfo | The Boy and the Heron: il nuovo film di Miyazaki è un successo

The Boy and the Heron, ossia Il Ragazzo e l’Airone, non è un semplice film d’animazione, ma una vera e propria scommessa che avrebbe potuto costare cara a Toshio Suzuki, presidente dello Studio Ghibli. Consapevole del grande talento, più volte dimostrato di Miyazaki, ha deciso di rischiare, facendo debuttare il film in sala senza nessun tipo di anticipazione. Avete capito bene; questa nuova pellicola targata Studio Ghibli non ha avuto una sinossi, né un trailer o un teaser, tantomeno una proiezione stampa anticipata, prima del suo debutto al cinema. Niente di niente, se non un semplice poster. Difficile trovare, nel mondo del cinema odierno, fatto di pellicole sempre nuove, in uscita ogni giorno, qualcuno che appoggerebbe a cuor leggero questa scelta. Eppure il film non ne ha affatto risentito.

Uscito il 14 luglio nelle sale cinematografiche giapponesi, The Boy and the Heron si è rivelato un vero trionfo. Non solo la totale assenza di pubblicità non ha scalfito il suo successo, ma ha fatto segnare alla sua casa di produzione, uno dei migliori debutti. Solo nel primo weekend, il film ha totalizzato un incasso pari a 1.830.000.000 yen, vale a dire 13.200.000 dollari. La cifra ha permesso di superare il precedente record dello studio Ghibli, riconducibile a Il castello errante di Howl (2004) che riuscì a guadagnare 1.480.000.000 yen. A questo successo, si affianca anche quello della proiezione in IMAX, che nel suo primo giorno ha fatto registrare 236 milioni di yen, pari a circa 1.700.000 dollari.

Cosa sappiamo

Grazie all’uscita in Giappone, ora abbiamo qualche informazione in più riguardo la trama di questo film. Sappiamo che le vicende ruoteranno attorno a Mahito, un ragazzo che, dopo aver perso la mamma, è costretto a trasferirsi con il padre in una casa di campagna, appartenuta ai suoi antenati; qui il giovane incontrerà un misterioso airone cenerino. The Boy and the Heron è un film dolce e struggente, che nasconde in sé la necessità di Miyazaki di rivolgersi alle sue nipoti, preparandole ad affrontare l’inevitabile momento in cui il loro nonno non ci sarà più.

Purtroppo non sappiamo ancora quando la pellicola sarà disponibile in Italia. Ci auguriamo però che possa replicare anche qui e nel resto del mondo, il successo che sta ottenendo in Giappone. Nel frattempo Lucky Red ha deciso di omaggiare il talentuoso regista attraverso una rassegna cinematografica, in cui alcune delle sue migliori opere torneranno al cinema. Vi consigliamo di non perdervele.

