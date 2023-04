I Puffi tornano sul grande schermo in un nuovo progetto di animazione, un film animato che ha appena annunciato il coinvolgimento di Rihanna a dare la voce a Puffetta

I Puffi stanno per tornare sul grande schermo in un nuovo progetto, si tratta di un film di animazione, di cui ancora non si conosce il titolo ufficiale, ma che ha appena dato un importante annuncio. L’annuncio riguarda l’aggiunta nel cast della star della musica Rihanna che darà la voce al personaggio di Puffetta.

I Puffi: Rihanna sarà la voce di Puffetta

Non è la prima volta che la cantante e star della musica pop Rihanna prende parte ad un progetto cinematografico, infatti l’abbiamo già vista in Ocean’s Thirteen al fianco di un cast stellare. Quello che stupisce in questo caso è poterla vedere in un film di animazione così classico e adatto ai più piccoli e proprio per questo motivo, la notizia rende questo nuovo cartone animato ancora più interessante. La cantante non sarà solo doppiatrice, ma è stata inserita anche nel team di produzione e si occuperà di comporre le musiche e interpretare le canzoni originali del film.

Il titolo ufficiale del film ancora non si conosce, ma conosciamo l’uscita nelle sale che sarà il 14 febbraio 2025, prodotto da Paramount Pictures e Nickelodeon Movies. La regia è stata affidata a Chris Miller, regista di Shrek terzo e Il gatto con gli stivali oltre che doppiatore di Kowalski in Madagascar e Matt Landon, produttore del cartone animato Il piccolo principe del 2015.

Questo sarebbe il quarto film dei puffi che si vede pensato per il cinema, infatti ci sono stati due capitoli nel 2011 e nel 2013 e un terzo titolo, I puffi-Viaggio nella foresta del 2017. Non vediamo l’ora di scoprire di più su questo film che è legato ad uno dei più grandi classici dell’animazione della nostra infanzia e che sicuramente avrà un grande cambiamento con l’ingresso di Rihanna.

