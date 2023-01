Ocean’s Eleven: le riprese del remake stanno per iniziare

Ocean’s Eleven: le riprese del remake capitanato da Margot Robbie e Ryan Gosling stanno per iniziare

Ebbene sì, avete capito benissimo! Le riprese del remake Ocean’s Eleven stanno per iniziare ed il cast è di ultimo grido: la coppia composta da Margot Robbie e Ryan Gosling tornerà sul grande schermo. I due, infatti, hanno già lavorato insieme per il film Barbie, la cui uscita è prevista per luglio 2023.

La coppia, quindi, si sta preparando a lavorare di nuovo insieme, dopo una performance incredibile sul set di Barbie. I due attori reciteranno nel remake di un famosissimo film: Ocean’s Eleven. O meglio, secondo le nostre fonti, si tratterebbe di un prequel della nota pellicola capitanata da un George Clooney che teneva le fila di un cast a dir poco eccezionale.

Dopo il grande successo dello spin-off tutto al femminile di Ocean’s Eight, la Warner Bros. Discovery ha scelto di ripercorrere i passi delle origini, producendo proprio un remake del celebre Ocean’s Eight.

Per chi se lo fosse perso, ricordiamo di visionare anche Ocean’s Eight, che, in quanto a cast, non ha niente da temere: da Sandra Bullock a Cate Blanchett, passando per Anne Hathaway e Rihanna, la performance è a dir poco stellare.

Probabilmente ricorderete che Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco è stato un remake di Colpo grosso, pellicola uscita al cinema nel 1960. Il film del 2011, guidato da George Clooney, è rimasto nella mente e nel cuore di molti.

Ocean’s Eleven: le riprese del remake partiranno a breve

La notizia che vede Margot Robbie protagonista del prequel di Ocean’s Eleven risale allo scorso maggio.

Ambientato nell’Europa degli Anni ’60, il progetto ha poi coinvolto anche Ryan Gosling, che affianca ancora una volta la collega di set dopo l’esperienza di Barbie. Diretto da Jay Roach, che ha avuto già modo di lavorare con Margot Robbie in Bombshell, il prequel dovrebbe avviare a breve le riprese. Secondo quanto dichiarato da Film & Television Industry Alliance, le riprese dovrebbero partire il 6 marzo 2023. Al momento il film è sprovvisto di titolo e, nonostante sia stato etichettato come prequel, nel sommario del progetto come sottolinea ScreenRant si legge “remake dell’originale Ocean’s Eleven”. La domanda sorge dunque spontanea: si tratta di un prequel o di un remake dell’originale?

In questo caso si farebbe riferimento al primo film di Ocean’s Eleven uscito nel 1960 con Frank Sinatra e Dean Martin nel cast. Non c’è niente che vieta però di poter utilizzare la pellicola sia come remake che come prequel, ambientandolo prima dell’iconica e più recente trilogia diretta da Steven Soderbergh.

Da quello che sappiamo, il film non ha ancora una data precisa di uscita, ma, considerando che le riprese inizieranno a breve, non possiamo escludere che il remake o prequel potrebbe uscire nelle sale cinematografiche già nel corso del prossimo anno.

Intanto, per ingannare l’attesa, il magico duo composto da Margot Robbie e Ryan Gosling si potrà vedere in sala a luglio 2023 con il film Barbie.

Come sempre, noi siamo a caccia delle novità più succose e se sapremo qualcosa saremo i primi a rivelarvelo. Nel frattempo, mi raccomando, stay tuned!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.