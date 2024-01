Sembra quasi impossibile, eppure è realtà. I Cesaroni torneranno con una nuova, settima stagione. Ecco i dettagli

Sono passati ormai dieci anni dal finale di stagione (o quello che sembrava esserlo) de I Cesaroni, la famosissima serie che raccontava le mille avventure di un famiglia allargata, della Garbatella. Oggi, con un pizzico di emozione e nostalgia, possiamo dirvelo: una nuova stagione è in cantiere!

L’annuncio| I Cesaroni: è ufficiale, ci sarà una nuova stagione!

Non possiamo negarlo, I Cesaroni sono una delle famiglie più celebri della TV italiana. Ci hanno tenuto compagnia dal 2006 al 2014 in molte serate, in cui uno dei nostri crucci più insistenti era quello di capire se Eva e Marco si sarebbero mai fidanzati definitivamente. Ed ora, nuove storie dedicate a questa famiglia stanno per arrivare, nella speranza di farci rivivere gli stessi stati d’animo di un tempo (stavolta anche con un pizzico di malinconia).

A dare la notizia è stato proprio uno degli attori protagonisti, Antonello Fassari, l’interprete di Cesare Cesaroni e fratello di Giulio (Claudio Amendola). L’attore, durante ad un’intervista a La Repubblica, ha confessato: “A giugno tornerò sul set alla Garbatella!“. Una breve frase che è bastata a far impazzire il web. Stessa cosa era accaduta proprio a Claudio Amendola, che a Verissimo, dopo una domanda sulla serie, se ne era uscito con un misteriosissimo: “Belli I Cesaroni, mah, chissà…”. Anche la produttrice, Verdiana Bixio, si era soffermata sulla possibilità di continuare la serie:

Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra missione è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte. Se ci sarà, si farà!

Cosa ci aspetta

Ma cosa sappiamo di queste nuove puntate? Sembrerebbe proprio che la nuova stagione sarà un vero e proprio sequel delle precedenti stagioni. Scopriremo quindi cosa è accaduto dopo il finale della sesta stagione. Ma passiamo ora alla parte che tutti voi state probabilmente aspettando: il cast. Quali attori torneranno a vestire i panni dei loro personaggi? Purtroppo le notizie a riguardo sono ancora molto confuse. Possiamo anticiparvi che, quasi certamente, rivedremo Claudio Amendola (Giulio), Antonello Fassari (Cesare) e Max Tortora (Ezio). Ancora incerta è invece la presenza di Matteo Branciamore (Marco), mentre quasi certamente non rivedremo Alessandra Mastronardi (Eva) che già in passato ha specificato che non prenderebbe parte ad eventuali nuove puntate. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi e l’inizio delle riprese, solo così capiremo quali membri del cast saranno confermati, oppure no. La nuova stagione debutterà probabilmente nel 2025. La guarderete?

