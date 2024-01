DYSON V8 scopa elettrica senza filo: meno di 300 euro da MediaWorld

Il prezzo della scopa elettrica senza filo Dyson V8 è in questi giorni in caduta libera e arriva sotto la soglia psicologica dei 300 euro nello store online di MediaWorld

Una volta provata una scopa elettrica senza filo e non si riesce più tornare indietro. Specialmente se parliamo di una scopa elettrica senza filo come Dyson V8. Con un motore compatto, ma abbastanza potente, potrete arrivare comodamente a pulire ogni angolo della casa senza fatica o intralci. Vediamo un po’ di dettagli!

DYSON V8 scopa elettrica senza filo: grande offerta da MediaWorld

Si tratta di un aspirapolvere potente e versatile che è ideale per la pulizia di case di medie dimensioni. È dotato di un motore digitale sviluppato dal produttore inglese che genera una potenza di aspirazione di 115 W, sufficiente per rimuovere particelle di polvere fino a 0,3 micron, peli di animali domestici e altri detriti da pavimenti duri, tappeti e altri tipi di superfici. Questo dyaspirapolvere senza fili è dotata di una spazzola Motorbar che utilizza una combinazione di testine rotanti e spazzole rigide in policarbonato per rimuovere la sporcizia e i detriti dalle superfici. Grazie alla luce LED integrata nella spazzola, possiamo illuminare gli angoli e le superficie in modo da individuare facilmente la sporcizia da rimuovere anche in assenza di luce diretta del sole.

Inoltre, è dotato di un contenitore per la polvere da 0,54 litri che è facile da rimuovere e svuotare, al contrario dei classici sacchetti. Nonostante la notevole portata di ben 15 litri al secondo, il sistema di filtraggio HEPA permette di purificare l’aria in uscita, rimuovendo residui di polvere e particelle. La scopa elettrica senza filo Dyson V8 ha un’autonomia di 40 minuti in modalità normale e 25 minuti in modalità turbo. Si tratta di una durata sufficiente per appartamenti o case di piccole o medie dimensioni. L’aspirapolvere si ricarica completamente in circa cinque ore, per poterlo riutilizzare più volte durante la giornata.

Globalmente questo aspirapolvere senza fili di Dyson è un’ottima scelta per chi cerca una macchina potente e versatile che sia facile da usare. Si adatta a diverse superfici e integra tanta tecnologia per aiutare a svolgere le pulizie domestiche in modo più rapido ed efficiente.

La promozione MediaWorld

La scopa elettrica senza filo Dyson V8 è in promozione da MediaWorld ad un prezzo che non si vedeva da tempo. A fronte di un prezzo consigliato di 344,99 euro, viene proposto in questi giorni a soli 299,99 euro. Si tratta di uno sconto di quasi 50 euro!

Se cercate invece un modello più potente e capiente, perchè non considerate il V15?