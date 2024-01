Se siete amanti del brivido non potete perdervi il ritorno al cinema di Suspiria, di Dario Argento. Ecco quando

Se siete fan del Maestro del Brivido, Dario Argento (qui per saperne di più sul suo stile) siete capitati nel posto giusto. Dopo il grande successo ottenuto dal ritorno al cinema, la scorsa estate, di Profondo Rosso, altro film conosciutissimo del regista, ora è la volta Suspiria. Dovete sapere infatti che una nuova versione di quest’ultimo film, tutto restaurato, vi attende in sala, dal 12 febbraio. Il lavoro svolto è a cura del direttore di fotografia Luciano Tovoli.

Il ritorno di un grande classico | Suspiria: il film di Dario Argento torna al cinema

Un’occasione davvero unica quella che ci aspetta, sia per gli amanti di questo film, sia per chi non ha mai assaporato il brivido che questa pellicola può regalare. La pellicola, datata 1977, ha portato il regista ad esplorare uno stile un po’ diverso da ciò a cui ci aveva abituato nei progetti precedenti. È il trionfo delle immagini e dei suoni.

Per chi non conoscesse la pellicola, Suspiria racconta le vicende che coinvolgono Susy Benner. La donna si ritroverà catapultata nei misteri che avvolgono una scuola di danza di Friburgo. Nel cast, accanto alla protagonista Jessica Harper, troveremo anche Stefania Casini, Joan Bennett, Alida Valli, Flavio Bucci e Miguel Bosé. Il film è stato scritto in collaborazione con Daria Nicolodi.

Un ritorno segnato dal successo

Videa e Cat People, artefici di questo ritorno in sala si sono detti entusiasti di dare una possibilità anche a questo film di essere riproposto sul grande schermo, dopo il successo di Profondo Rosso.

L’accoglienza di Profondo Rosso è stata eccezionale. Riproporre questa versione di Suspiria era per noi doveroso, sia nei confronti dei fan che del nuovo pubblico che avrà la fortuna di vivere il film al meglio e al cinema.

Non ci resta che attendere la nuova uscita del film, che sarà disponibile sono in alcune sale. Per scoprire quali cinema partecipano all’iniziativa, basta consultare il sito di Cat People, qui a breve si potrà consultare la lista completa.

