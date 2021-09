FUJIFILM: le nuove fotocamere GFX50S II e X-T30 II

FUJIFILM amplia la gamma del Large Format con la fotocamera GFX50S II e l’ottica FUJINON GF35-70mmF4.5-5.6 WR, la Serie X con X-T30 II e due obiettivi XF23mmF1.4 R LM WR e XF33mmF1.4 R LM WR.

FUJIFILM GFX50S II si avvale di un sensore di grande formato da 51,4 MP che assicura un incredibile potere risolvente, per catturare ogni dettaglio con estrema nitidezza in tutto il fotogramma. È una fotocamera tecnologicamente avanzata che si presenta con un design ergomonico e dimensioni compatte, equivalenti a quelle delle fotocamere full frame, con un peso di circa 900g, da portare ovunque, quando si desidera scattare con una qualità dell’immagine eccezionale. GFX50S II è resistente agli agenti atmosferici, testata in oltre 60 location, per offrire resistenza alla polvere e all’umidità e garantirne il perfetto funzionamento a temperature fino a -10 °C. L’eccezionale portabilità della fotocamera unita alla sua robustezza espandono il mondo della fotografia ad altissima risoluzione a tutte le situazioni di scatto.

FUJIFILM: i prezzi delle nuove fotocamere GFX50S II e X-T30 II

II sarà disponibile da fine settembre 2021 ai seguenti prezzi suggeriti al pubblico, iva compresa:

GFX50S II BODY 4.095,00 euro

GFX50S II KIT GF35-70mmF4.5-5.6 WR 4595,00 euro

FUJINON GF35-70mmF4.5-5.6 WR è un obiettivo zoom compatto e leggero che pesa solo 390 g, con una filettatura per filtri da 62 mm. Copre una gamma lunghezze focali versatili a profonda risoluzione e offre prestazioni AF ad alta velocità. Grazie al suo peso e design, è l’obiettivo adatto anche per la fotografia walkaround, consentendo riprese facili e dinamiche a mano libera. Ha una struttura resistente alla polvere e all’umidità e garantisce la massima efficienza anche a temperature fino a -10°C.

FUJIFILM FUJINON GF35-70mmF4.5-5.6 WR sarà disponibile da fine novembre 2021 al prezzo suggerito al pubblico di 1025,00 iva compresa.

FUJIFILM X-T30 II è l’evoluzione della X-T30 sia a livello hardware sia software. Nel suo corpo compatto che pesa solo 378g, racchiude dispositivi che vantano le più alte prestazioni nella storia della Serie X, vale a dire il sensore X-Trans™ CMOS 4 da 26,1 MP e il motore di elaborazione d’immagine ad alta velocità X-Processor 4. Ha LCD ad alta risoluzione da 1,62 milioni di punti sul pannello posteriore, e può registrazione video di alta qualità 4K/30P.

FUJIFILM X-T30 II sarà disponibile da ottobre 2021 ai seguenti prezzi, suggeriti al pubblico, iva compresa:

X-T30 II BODY 929,99 euro

X-T30 II KIT 15-45mm 1069,99 euro

X-T30 II KIT 18-55mm 1329,99 euro

FUJINON XF23mmF1.4 R LM WR è un obiettivo a focale fissa di nuova generazione, progettato per supportare i futuri sensori delle nuove fotocamere, con risoluzione maggiore, così da stabilire il nuovo punto di riferimento per gli obiettivi XF, con il più alto livello di capacità di risoluzione dell’immagine. è dotato di un AF veloce e altamente accurato e di una struttura compatta, leggera e robusta che permette di sfruttare al massimo le prestazioni ottiche fotografiche e video, in qualsiasi situazioni di ripresa.FUJIFILM FUJINON XF23mmF1.4 R LM WR sarà disponibile da novembre 2021 al prezzo indicativo suggerito 999,99 iva compresa.

FUJINON XF33mmF1.4 R LM WR è un obiettivo a focale fissa di nuova generazione molto luminoso che offre un’eccezionale nitidezza dell’immagine anche a tutta apertura F1.4. L’elevato potere risolvente è abbinato a incredibili prestazioni AF che offrono una messa a fuoco automatica rapida e altamente accurata sia nelle foto che nei video. Dal design robusto, questa ottica si adatta a una varietà incredibile di condizioni di scatto.

FUJIFILM FUJINON XF33mmF1.4 R LM WR sarà disponibile da fine settembre 2021 al prezzo indicativo suggerito 849,99 iva compresa.

