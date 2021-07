FUJIFILM: aggiornamenti firmware per GFX100 e GFX100S

FUJIFILM mette a disposizione gratuitamente, sul sito global, interessanti aggiornamenti firmware dedicati a GFX100 e GFX100S

Disponibili su FUJIFILM global due importanti aggiornamenti firmware per GFX100 e GFX100S, scopriamo insieme tutti i dettagli.

FUJIFILM: gli Aggiornamenti previsti per GFX100 Firmware Ver.4.00

Grazie al firmware Ver.4.00, la struttura del menu è stata modificata e alcune funzioni sono state rinominate. In particolare, il menu delle impostazioni video ha subito importanti modifiche a causa dell’espansione degli elementi di impostazione e alcune delle impostazioni torneranno di conseguenza al valore predefinito.

Prestazioni di messa a fuoco automatica migliorate allo stesso livello di ” FUJIFILM GFX100S“.

Il nuovo firmware aggiorna l’algoritmo di messa a fuoco automatica della fotocamera all’ultima versione per aumentarne la velocità AF e le prestazioni di rilevamento del viso/occhi, migliorando la precisione dell’AF anche nella fotografia di ritratto per soggetti in movimento. Viene migliorata anche la capacità di seguire un soggetto in movimento, consentendo di mantenere una messa a fuoco precisa anche su un soggetto che si allontana dalla fotocamera.

Controllo coordinato dei meccanismi di stabilizzazione dell’immagine, nel corpo e ottico.

Il nuovo firmware consente il controllo coordinato della stabilizzazione dell’immagine nel corpo della fotocamera (IBIS) e della stabilizzazione dell’immagine ottica (OIS) di un obiettivo. La stabilizzazione dell’immagine viene applicata con una correzione ottimale basata sull’accelerazione dei due meccanismi, sulla frequenza rilevata dai sensori giroscopici e sulla quantità di vibrazioni della fotocamera per ridurre al minimo il motion blur anche quando si scatta a mano libera. Ciò migliora la funzione di stabilizzazione dell’immagine degli obiettivi GF dotati di OIS come l’obiettivo FUJINON GF120mmF4 R LM OIS WR Macro o l’obiettivo FUJINON GF45-100mmF4 R LM OIS WR con 0,5 stop aggiuntivi.

Aggiunta della Simulazione pellicola “Nostalgic Neg”.

Il nuovo firmware aggiunge la Simulazione pellicola “Nostalgic Neg.”, caratterizzata da colori e toni che ricordano l’“America New Color”, emersa negli anni ’70 per sostenere il potenziale delle espressioni cromatiche nel mondo e che ha affermato la fotografia a colori come stile mainstream. Lo stile combina “tonalità morbida” con “alta saturazione” allo stesso tempo e applica l’ambra calda alle alte luci per ammorbidire l’aspetto mantenendo dettagli raffinati e colori pop nelle ombre per look lirici.

Miglioramento dell’impostazione della velocità dell’otturatore per lo scatto con flash TTL a sincronizzazione lenta

In modalità P e A, questo firmware riduce la velocità dell’otturatore più lenta di 1/8 di secondo, per le riprese utilizzate in una scena in cui è richiesta un’esposizione relativamente lunga (es. uno scatto con flash con sfondo notturno). Nel caso in cui l’impostazione della velocità dell’otturatore sia AUTO, la velocità dell’otturatore diventa max. 4 sec in modalità P e max. 30 secondi in modalità A.

Altre funzioni aggiunte e miglioramenti operativi

Il livello di “chiarezza” può essere impostato nell’intervallo da -5 a +5. La “curva dei toni” può essere regolata con incrementi di 0,5 stop sia per le luci che per le ombre.

La funzione “limitatore di messa a fuoco” viene aggiunta per specificare qualsiasi intervallo di messa a fuoco. Si può scegliere la distanza di messa a fuoco predefinita o selezionarla dall’intervallo specificato.

Le immagini possono essere ingrandite con l’ingrandimento di 1x, 2x, 4x o 8x durante la riproduzione. C’è anche un’opzione per selezionare l’ingrandimento utilizzato nella riproduzione precedente (dal centro).

Il pulsante funzione può essere assegnato per cambiare la “modalità di scatto” tra le modalità P, S, A e M.

Le ghiere di comando anteriore e posteriore possono essere impostate per ruotare in senso inverso.

Il numero di voci nel menu Q può essere selezionato tra 4, 8, 12 o 16 sia per le immagini fisse che per i video. Le voci da visualizzare nel menu Q sono personalizzabili.

Il pulsante Q può essere assegnato come pulsante funzione.

La fotocamera rimane accesa anche quando viene rimossa una scheda SD.

La stabilizzazione elettronica dell’immagine è disponibile durante le riprese video.

Vengono corrette le vibrazioni della fotocamera che si verificano durante le riprese video a mano libera. (ritaglio 1,1x quando questa modalità è attivata).

Live View può essere ingrandito anche durante la ripresa di video.

Il blocco del controllo della messa a fuoco ora può anche essere impostato su ON/OFF per mantenere o meno il controllo della messa a fuoco quando si inizia a riprendere video.

È possibile eseguire il backup dei video registrati nella scheda SD sulla scheda SD nell’altro slot.

Il tempo di registrazione video trascorso può essere visualizzato sul display LCD per il controllo.

La dimensione dell’area AF può essere modificata durante la ripresa di video.

I file video registrati con F-log possono essere riprodotti con una conversione equivalente a BT.709.

Aggiunti metadati di bilanciamento del bianco / ISO al metraggio RAW, output su Atomos Ninja V HDR Monitor Recorder tramite HDMI. Il filmato viene registrato come file RAW Apple ProRes e il bilanciamento del bianco/ISO può essere regolato in Final Cut Pro.

Aggiornamenti previsti per GFX100S – Firmware Ver.1.10

Aggiunta di bilanciamento del bianco e metadati ISO ai filmati RAW

Aggiunti metadati di bilanciamento del bianco / ISO al metraggio RAW, output su Atomos Ninja V HDR Monitor Recorder tramite HDMI. Il filmato viene registrato come file RAW Apple ProRes e il bilanciamento del bianco/ISO può essere regolato in Final Cut Pro.

Miglioramento della funzione della modalità personalizzata

Le modifiche al funzionamento delle modalità personalizzate hanno alterato il modo in cui i banchi di impostazioni personalizzate vengono creati e modificati utilizzando IMPOSTAZIONE QUALITÀ IMMAGINE > MODIFICA/SALVA IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE e IMPOSTAZIONI FILMATO > MODIFICA/SALVA IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE nel menu di ripresa. È possibile registrare/modificare dopo aver selezionato il numero personalizzato da C1 a C6.