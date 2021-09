NVIDIA GeForce: il Back to School sarà più semplice

Con la potenza delle GPU NVIDIA GeForce di nuova generazione non sarà un problema affrontare il ritorno a scuola – anche a distanza – e contemporaneamente giocare senza compromessi

Anche quest’anno Nvidia e i suoi partner accompagnano la ripresa delle lezioni con tecnologie e prodotti pensati per studenti e genitori alle prese con il nuovo anno scolastico. I laptop NVIDIA GeForce RTX serie 30, ad esempio, sono gli strumenti migliori per la scuola – anche in tempi di Didattica a Distanza – e il gioco. Grazie a GPU pluripremiate e alla suite di tecnologie Max-Q, gli studenti possono disporre di macchine sottili e leggere che accelerano in modo massiccio programmi, app e collaborazione, senza trascurare i giochi essenziali per ogni aspetto della vita dei ragazzi.

Per lo studio

I Laptop Nvidia Geforce RTX per le discipline STEM

I laptop NVIDIA GeForce RTX non solo potenziano le applicazioni di gioco ad alte prestazioni – ma supportano anche gli studi per le discipline STEM. Le potenti unità di elaborazione grafica (GPU) aiutano gli studenti a lavorare più rapidamente, con un’accelerazione per i programmi e le app rivolti agli studenti di materie scientifiche. NVIDIA Broadcast utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità audio e video, rendendo più facile partecipare alle lezioni online e collaborare con gli altri gruppi impegnati in attività di laboratorio, in qualsiasi luogo ci si trovi. E ora, lo stack di software AI leader mondiale di NVIDIA arriva su Windows 10, aiutando gli alunni, a partire da quelli che studiano intelligenza artificiale e data science, a imparare su quegli stessi strumenti che useranno una volta che intraprenderanno la carriera in questi ambiti.

Migliore apprendimento a distanza con l’Intelligenza Artificiale

L’app NVIDIA Broadcast utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’apprendimento remoto e la Didattica a Distanza. La rimozione del rumore audio e dell’eco ambientale facilita l’ascolto e il coinvolgimento nelle lezioni online. Lo sfondo virtuale, l’inquadratura automatica e la rimozione del rumore video consentono alla webcam di raggiungere un livello superiore. L’app facilita la realizzazione di presentazioni, la collaborazione con altri studenti impegnati nei laboratori e i lavori nei gruppi di studio.

Per il gioco

Grafica mozzafiato ed il massimo delle performance con NVIDIA GeForce

NVIDIA accompagna poi i ragazzi nei momenti di svago e di pausa dallo studio. La tecnologia NVIDIA Reflex offre il massimo vantaggio competitivo, la latenza più bassa e la migliore reattività per il gaming, grazie alle schede GeForce RTX serie 30 presenti all’interno dei portatili. Per i ragazzi, impegnati a sfidare altri giocatori, è possibile acquisire i bersagli più velocemente, reagire più rapidamente e aumentare la precisione della mira grazie a una suite rivoluzionaria di tecnologie per misurare e ottimizzare la latenza del sistema per i giochi competitivi. Inoltre, tecnologie come il Ray Tracing in tempo reale e NVIDIA DLSS permettono di ottenere una qualità grafica senza precedenti, offrendo al tempo stesso il massimo delle performance.

Di seguito un elenco di laptop in promo dotati di GPU Nvidia GeForce RTX Serie 30:

HP OMEN 15 : GeForce RTX 3070 Max-Q, 15.6″, Intel Core i7 10th gen, 16GB RAM, 1TB SSD In promo Back to School a 1.699€ (-10%)

:

MSI GF65 Thin GeForce RTX 3060 Max-Q, 15.6″, Intel Core i5 10th gen, 16GB RAM, 512GB SSD In promo Back to School a 1.199€ (-25%)



Acer Nitro 5 GeForce RTX 3080 Max-Q, 15.6″, AMD Ryzen 9, 16GB RAM, 1TB SSD In promo Back to School a 1.999€ (-16%)



ACER Predator Helios 300 GeForce RTX 3070 Max-Q, 15.6″, Intel Core i7 10th Gen, 16GB RAM, 1TB SSD In promo Back to School a 1.699€ (-15%)



