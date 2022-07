BIOSTAR: ecco la presentazione delle tre migliori schede madri

BIOSTAR per il 2022 presenta le tre migliori schede madri Intel, ecco la serie SILVER, scopriamole insieme in questo articolo

BIOSTAR, marchio leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, presenta oggi le sue migliori schede madri Intel, adatte alla creazione di contenuti di gioco e all’uso casual nel 2022.

BIOSTAR e Intel sono una partnership indissolubile che ha prosperato nel corso degli anni, offrendo combinazioni di schede madri e processori altamente efficienti che funzionano bene in qualsiasi scenario di utilizzo. Vi presentiamo le migliori schede madri Intel di 12a generazione per il gioco, la creazione di contenuti e il consumo di contenuti occasionali della famosa serie 600-SILVER.

Robuste e resistenti, le schede madri della serie SILVER, offrono il massimo valore per il vostro denaro sul mercato. Costruite per fornire agli utenti una piattaforma ricca di funzionalità per assemblare i loro sistemi da sogno, le schede madri della serie 600 di BIOSTAR portano una forte durata e prestazioni all’avanguardia sul desktop dell’utente.

Derivate dalla gamma di schede madri RACING, le schede madri della serie SILVER sono disponibili nelle varianti Intel e AMD, progettate per soddisfare tutti i casi d’uso.

Scheda madre Z690A-SILVER

Per iniziare la lista, la scheda madre Z690A-SILVER, è la scelta perfetta per i sistemi di gioco ad alte prestazioni. Progettata con un efficiente design a 18 fasi di alimentazione, combinando le più recenti caratteristiche come PCIe 5.0, supporto WiFi 6E e l’affidabile tecnologia di archiviazione PCIe M.2 4.0 a bassa latenza, la nuova scheda madre Z690A-SILVER è in grado di trasportare qualsiasi impianto di gioco con stile.

In combinazione con i processori Intel di 12a generazione, eccelle nei giochi AAA single/multiplayer, nello streaming e nelle esperienze di gioco PCVR. Inoltre, il suo fattore di forma ATX consente di progettare lo spazio per una pletora di slot di espansione, rendendola altamente scalabile per le esigenze future.

Ecco la B660M-SILVER

Considerata come il “Jack of all trades“, la scheda madre B660M-SILVER (micro-ATX) offre prestazioni di alto livello a una frazione del prezzo. Eccellente per il gioco occasionale, la creazione di contenuti e le workstation quotidiane, offre prestazioni ineguagliabili rispetto alla concorrenza.

Con il classico DNA della serie SILVER, la B660M-SILVER presenta le caratteristiche RGB Rock Zone, apprezzate dai fan, per una personalizzazione ottimale da parte dell’utente. I processori Intel Core i5 di 12a generazione sono i chip preferiti dagli utenti della scheda madre B660M- SILVER, soprattutto grazie al loro straordinario rapporto costo/prestazioni.

Con il supporto per un massimo di 4 slot DIMM di RAM DDR4 5000+(O.C) e caratteristiche come PCIe 5.0 alimentato dal design di alimentazione a 12 fasi, la scheda madre è costruita per soddisfare tutti i casi d’utilizzo.

Concludiamo con la scheda madre B660T- SILVER mini ITX

Infine, la scheda madre B660T- SILVER mini ITX è la scelta migliore per le costruzioni in formato ridotto. Estremamente popolari e di tendenza, le costruzioni Mini ITX sono eleganti, raffinate e poco ingombranti. Progettata per gli utenti che cercano l’efficienza prima di tutto, la nuova scheda madre offre agli utenti potenza e prestazioni stabili in un fattore di forma compatto.

Dotata di specifiche di alto livello come PCIe 5.0, PCIe M.2 4.0 e WiFi 6E, offre prestazioni di alto livello per giocatori, creatori di contenuti e configurazioni di workstation domestiche e aziendali. Dotata del più recente chipset Intel Alder Lake B660 e progettata con un design di alimentazione a 9 fasi che fornisce un’alimentazione altamente stabile a tutti i suoi componenti grazie alla tecnologia DIGITAL PWM, la nuova scheda madre B660T- SILVER lascia nella polvere tutta la concorrenza.

Quando viene utilizzata insieme ai più recenti processori Intel di 12Th gen e a qualsiasi scheda grafica di ultima generazione installata sullo slot PCIe 5.0 16x, la B660T- SILVER si comporta come una bestia risvegliata, sprigionando le massime prestazioni dai suoi componenti con una costanza da capogiro.

In conclusione, l’ultima gamma di schede madri della serie 600- SILVER di BIOSTAR è robusta e in grado di soddisfare un’ampia gamma di utenti, oltre che estremamente abile nell’estrarre le massime prestazioni dai processori Intel di 12a generazione. Con diverse scelte per fattore di forma e fascia di prezzo, sono una scelta obbligata per un nuovo PC.

