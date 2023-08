Recensione Tozo Golden X1: auricolari Hi-Res convincenti

In questa recensione parliamo delle Tozo Golden X1, auricolari LDAC e Hi-Res Audio Wireless che hanno convinto per design e prestazioni

Nella costante evoluzione del panorama degli auricolari wireless, i Tozo Golden X1 emergono come una potenziale opzione affascinante. Progettati per offrire una combinazione di prestazioni audio di qualità e design elegante, questi auricolari promettono un’esperienza sonora coinvolgente e una comoda praticità senza fili. Nel nostro processo di recensione, esplorereremo da vicino le caratteristiche chiave dei Tozo Golden X1, valutando sia la loro resa sonora che l’ergonomia complessiva, al fine di determinare se riescono davvero a brillare nel bacino competitivo degli auricolari wireless.

Confezione e unboxing | Recensione Tozo Golden X1

L’esperienza inizia con una confezione che si distingue dalla maggior parte dei concorrenti, presentando un design creativo. Una volta aperta, si trovano gli auricolari stessi, il loro astuccio, un cavo USB-C e un totale di sei gommini in silicone, disponibili in diverse dimensioni dalla XS alla XXL. Questa ricca varietà di gommini assicura una vestibilità personalizzata per praticamente qualsiasi forma e dimensione dell’orecchio, dimostrando l’attenzione ai dettagli. La cura e l’attenzione posta nell’aspetto estetico della confezione e nella varietà di accessori inclusi promettono un’esperienza di unboxing positiva e anticipa la qualità che si troverà all’interno.

Caratteristiche tecniche

Tipo di Auricolari : In-ear True Wireless

: In-ear True Wireless Codec audio: LDAC / AAC / SBC

LDAC / AAC / SBC Cancellazione del rumore durante le chiamate: Tripla microfono con riduzione del rumore delle chiamate ENC

durante le chiamate: Tripla microfono con riduzione del rumore delle chiamate ENC Capacità della batteria: 55mAh (auricolari) / 500mAh (custodia di ricarica)

55mAh (auricolari) / 500mAh (custodia di ricarica) Massima cancellazione del rumore : 5 ore (singola carica)

: 5 ore (singola carica) Cancellazione del rumore disattivata : 8 ore (singola carica)

: 8 ore (singola carica) Tempo di ricarica tramite cavo : 2 ore (auricolari) / 2 ore (custodia di ricarica)

: 2 ore (auricolari) / 2 ore (custodia di ricarica) Porta di ricarica : USB Type-C

: USB Type-C Versione Bluetooth : BT 5.3

: BT 5.3 Certificazione: IPX6

Design e prime impressioni | Recensione Tozo Golden X1

Con un design in-ear standard arricchito da gommini in silicone e un comodo astuccio, i Tozo Golden X1 offrono un mix di praticità e stile. La loro costruzione in plastica vanta una finitura opaca, impreziosita da dettagli dorati che includono il logo Tozo, i pin di ricarica e la griglia degli altoparlanti. I singoli auricolari sfiorano leggermente i 5 grammi ciascuno, mentre l’elegante custodia di ricarica si attesta con un peso di 43 grammi.

La custodia di ricarica si apre mostrando una barra LED di stato con indicatori di batteria per la custodia e per ciascun auricolare, insieme a un pulsante di accoppiamento. Un secondo LED colorato segnala la batteria della custodia all’apertura, mentre una porta USB-C sulla parte posteriore permette la ricarica. Il meccanismo di apertura del coperchio della custodia è abbastanza solido, anche se potrebbe un po’ allentarsi dopo qualche settimana di utilizzo. Tuttavia, non c’è pericolo che si apra da sola, in quanto i magneti che lo tengono chiuso sono di buona qualità.

Il processo di accoppiamento avviene attraverso Bluetooth 5.3 e offre supporto ai codec AAC, SBC e LDAC. Inoltre, è possibile personalizzare l’equalizzatore audio tramite l’app Tozo disponibile per dispositivi Android e iOS, permettendo così agli utenti di ottimizzare l’esperienza sonora in base alle proprie preferenze. L’attenzione ai dettagli e la scelta di offrire prestazioni audio di alto livello consolidano la posizione dei Tozo Golden X1 come una proposta interessante per gli appassionati di musica e audio di qualità.

Applicazione dedicata e Active Noise Cancelling

L’applicazione sviluppata dal Tozo’s Acoustic Labs si dimostra essere un valore aggiunto. Con ben 16 preset EQ, tra cui modalità di bassi e acuti variabili e opzioni specifiche per generi musicali, l’app offre un’ampia personalizzazione per adattarsi alle preferenze dell’utente. Oltre alle modalità preimpostate, è possibile regolare manualmente l’equalizzatore secondo le proprie preferenze e salvare il proprio preset personalizzato.

Ma le funzionalità non si fermano qui: i Golden X1 sono dotati anche di cancellazione attiva del rumore (ANC), che promette di isolare fino a 42dB di rumore circostante. Oltre alla personalizzazione dell’equalizzazione, sono disponibili 6 modalità di riduzione del rumore con diverse intensità di cancellazione, che spaziano dalla modalità di trasparenza alla riduzione del rumore del vento, fino a una modalità a schema personalizzato che consente di regolare l’intensità della riduzione del rumore a proprio piacimento. Inoltre, gli auricolari includono una funzione di cancellazione del rumore ambientale durante le chiamate, assicurando un’esperienza di chiamata chiara e nitida anche in ambienti rumorosi. Il risultato è brillante, le ho portate con me in viaggio a Roma per lavoro e l’isolamento in aereo è davvero comfortevole e piacevole. Anche l’ascolto musicale, nonostante l’ANC non mette in crisi il dispositivo che continua a riprodurre veramente bene le tracce musicali.

Autonomia e… Come si sente? | Recensione Tozo Golden X1

I Tozo Golden X1 regalano un’esperienza d’ascolto coinvolgente, grazie alla loro configurazione ibrida dei driver che offre una risposta equilibrata dei bassi da parte dell’unità driver dinamico e una nitidezza precisa nell’alta gamma grazie ai driver ben studiati. La gamma dei bassi è ben calibrata senza sovrastare le altre frequenze. Le voci sono chiaramente definite nella gamma media, gli strumenti sono riprodotti con fedeltà e gli alti presentano una texture profonda, mantenendo una risposta in frequenza costante. Questo si traduce in un’esperienza d’ascolto piacevole sin dall’inizio, che si distingue notevolmente rispetto ad altri auricolari nella stessa fascia di prezzo.

Particolarmente apprezzati anche i comandi touch che, a meno di qualche raro mis-click, si comportano bene e sono parecchio precisi. Parlando invece di autonomia, nelle nostre prove abbiamo raggiunto 7 ore di utilizzo con ANC disattivato e fino a quattro ricariche complete con la custodia. L’utilizzo di ANC e la riproduzione in streaming tramite LDAC hanno portato l’autonomia degli auricolari a 4 ore. Una carica completa degli auricolari e della custodia tramite USB-C richiede 2 ore.

Conclusioni e prezzo | Recensione Tozo Golden X1

Il prezzo a cui sono venduti questi auricolari potrebbe sembrare elevato, tuttavia è veramente ben contestualizzato nel prodotto. Gli auricolari si sentono bene, l’ANC funziona bene e anche i codec supportati sono aggiornati e di tendenza. Qualche mancanza c’è, come l’assenza dei sensori in-ear, oppure il materiale della custodia che è di una plastica non bellissima al tatto. Ma sono tutte carenze che non scalfiscono l’esperienza d’uso di un prodotto che ci ha veramente convinto.

