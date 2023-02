Come guardare gratis The Last of Us la serie

Sky ha pubblicato il primo episodio della serie tv The Last of Us su YouTube che sarà possibile guardare gratis

Basato sull’omonima serie videoludica per PlayStation, la serie tv The Last of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey sta ottenendo ottimi risultati, sia di pubblico che di critica. La serie è prodotta da HBO, disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Noi di tuttoteK stiamo seguendo la serie e vi abbiamo già proposto, e continueremo a farlo, la recensione di ogni singolo episodio. Nel frattempo, se avete curiosità sul programma e volete saperne di più, Sky ha pubblicato sul proprio canale YouTube il primo episodio di The Last of Us che tutti potranno guardare gratis.

Come guardare la serie The Last of Us gratis su YouTube

Se siete interessati alla serie di The Last of Us, vi diamo qualche informazione aggiuntiva. Il produttore esecutivo è lo stesso Neil Druckman, autore e direttore creativo dello stesso videogame. L’attrice Bella Ramsey interpreta il ruolo di Ellie, mentre Pedro Pascal quello di Joel.

La serie è partita dal 16 gennaio 2023 con la messa in onda negli Stati Uniti, mentre in italiano è distribuita da Sky, nonché da NOW in contemporanea con l’uscita.

Come noto riprende fedelmente, quasi shot for shot, il celeberrimo videogame, uscito nella sua prima e seconda parte negli ultimi anni nonché uno dei prodotti di maggior successo e dei più apprezzati nel settore. Con una storia ben raccontata e scene, dialoghi ed emozioni difficili da dimenticare per il pubblico videoludico, The Last of Us si presenta con elevate aspettative nel panorama delle serie tv, che per il momento sono state rispettate. Vi invitiamo pertanto a dare un’occhiata (e potete farlo gratuitamente) questo primo episodio di The Last of Us e a seguire tuttoteK per le recensioni.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.