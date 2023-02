House of the Dragon: le news sulla seconda stagione

È ufficiale, la seconda stagione di House of the Dragon è entrata finalmente in pre-produzione, ecco qualche piccola news e anticipazione

L’incredibile successo di House of the Dragon, spin off ambientato 200 anni prima degli eventi narrati in Game of Thrones, ha permesso alla serie di essere rinnovata in tempi brevissimi e di conquistare, alla sola prima stagione, un Golden Globe come Miglior Serie Drammatica.

All’uscita di House of the Dragon, milioni di fan sono tornati con interesse a Westeros, per seguire le vicende dei protagonisti, tanto da far riaccendere quella scintilla che sembrava perduta con le ultime stagioni della serie madre. Solo pochi giorni fa la notizia che in molti stavano aspettando: la seconda stagione è entrata in pre-produzione. Ma cosa sappiamo ad oggi delle nuove puntate basate sui romanzi di George R.R. Martin? Le news sulla prossima stagione di House of the Dragon trapelano con il contagocce, ma noi le abbiamo raccolte per voi.

Cosa vedremo nella nuova stagione

I fatti a cui assisteremo nella prossima stagione saranno il naturale continuo della prima. Si ripartirà dunque da dove ci eravamo lasciati, senza più alcun salto temporale. Siamo ormai a conoscenza dei fatti che hanno portato alla creazione delle due fazioni, Verdi e Neri, ora è tempo di sguainare le spade e salire in groppa ai draghi.

Non solo, Sara Hess, sceneggiatrice della serie, ha già anticipato che proprio nelle prime puntate vedremo l’apparizione di due nuovi personaggi, ben impressi nella mente di chi ha già letto i libri. Si tratta di Sangue e Formaggio, i cui casting sembra si siano aperti da poco. Se a coloro che si sono limitati a vedere la serie questi nomi possono fare sorridere, i più esperti sanno che queste due new entry porteranno il livello di crudeltà dello show a vette ancora inesplorate. La stessa Sara Hess ha già confessato che gli spettatori non rimarranno delusi.

House of the Dragon: le news degli attori

Sebbene siano costretti a mantenere un certo riserbo su ciò che ci verrà mostrato, alcuni degli attori della serie non hanno potuto fare a meno di rispondere a qualche domanda, posta dai fan. È il caso dei fratelli Targaryen, Aegon e Aemond, interpretati rispettivamente da Tom Glynn-Carney ed Ewan Mitchell.

Il primo, in occasione della prima fan convention de Il Trono di Spade, organizzata da Warner Bros, si è trovato a rispondere ad alcune domande. L’attore, pur sottolineando di non poter anticipare troppo, ha confessato:

Non vedo l’ora che Aegon causi ancora più scompiglio nella seconda stagione, dove avrà molta più carne in cui infilare i denti.

Egli ha poi aggiunto che sarà una stagione molto faticosa, che lo impegnerà molto a livello fisico, tanto che sarà necessario un duro allenamento per rimanere in forma. Un’ulteriore prova del fatto che ciò che vedremo sarà ricco d’azione. La convention è stata anche un’occasione per approfondire maggiormente il personaggio di Aegon, uno dei personaggi più discussi della serie, a causa delle sue azioni negative. A riguardo, Tom Glynn-Carney ha confessato: “spero che il pubblico non giudichi Aegon troppo velocemente, prendendo posizioni troppo affrettate”. Sarà forse un indizio per far capire al pubblico che nelle nuove puntate indagheremo maggiormente sulla psicologia di questo personaggio?

Anche Ewan Mitchell, interprete di Aemond Targaryen, si è recentemente lasciato andare ad alcune anticipazioni sulla seconda stagione di House of the Dragon:

Gran parte di questa stagione vede le due fazioni della famiglia Targaryen in bilico sul filo del rasoio. Tutto ciò che serve è una spinta da entrambi i lati per dare il via ad un bagno di sangue. Se la prima stagione ha mostrato un Aemond che si riscaldava, la seconda sarà una guerra a tutto campo.

House of the Dragon: quando uscirà la seconda stagione?

I primi ciak partiranno a marzo; mese in cui probabilmente inizieranno a circolare le prime foto dal set. Le riprese, che si protrarranno per mesi e a cui seguirà una lunga fase di post-produzione, non permetteranno al pubblico di assistere alla nuova stagione prima del 2024. Non ci resta che attendere.

