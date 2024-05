Cobra Kai stagione 6: l’uscita è prevista in tre parti

Cobra Kai stagione 6: l’uscita non sarà la solita, ma è prevista in tre parti. Andiamo a scoprire le date di uscita

L’attesa è finita! Netflix ha finalmente svelato i dettagli Cobra Kai stagione 6, con l’uscita prevista in tre parti. È la serie sequel di Karate Kid che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La prima parte della sesta stagione debutterà sulla piattaforma streaming il 18 luglio 2024, mentre la seconda è prevista per il 28 novembre 2024. I fan dovranno attendere un po’ di più per la terza e ultima parte, la cui data di uscita è fissata per in un periodo imprecisato del 2025. La serie, nata nel 2018 su YouTube Red e poi approdata su Netflix, ha saputo conquistare il pubblico con la sua formula vincente che mescola nostalgia, azione, umorismo e personaggi interessanti.

Cobra Kai stagione 6: l’uscita della prima parte

La serie le vicende di Johnny Lawrence (William Zabka), ormai adulto, che decide di riaprire il dojo di Cobra Kai, riaccendendo la storica rivalità con Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Nel corso delle cinque stagioni, il drama TV ha rivisitato con maestria i momenti e i personaggi importanti dei primi tre film di Karate Kid. Alla fine, è riuscita a offrire una prospettiva inedita e ad arricchire la narrazione con nuove sfaccettature e approfondimenti.

Nonostante le richieste dei fan, la sesta stagione non dovrebbe trattare il capitolo di The Next Karate Kid, il film del 1994 con Hilary Swank nei panni di Julie Pierce. I creatori della serie hanno preferito concentrarsi sulla storia di Johnny e Daniel, portando a termine la loro epica saga con un finale che si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Con le prime cinque stagioni già disponibili su Netflix, l’appuntamento è per il 18 luglio 2024 con la prima parte della sesta e ultima stagione. Preparatevi a rivivere le emozioni di un’avventura indimenticabile e a scoprire come si concluderà la storia dei due iconici karateka. Cobra Kai Stagione 6: l’uscita è da non perdere!

