È arrivato il momento di scoprire il primo trailer e la data d’uscita di Berlino, lo spin-off tratto da La Casa di Carta

Dopo l’incredibile successo della serie spagnola La Casa di Carta, il personaggio di Berlino si è impresso, nel bene o nel male, nella mente degli spettatori, che lo ricordano come uno dei protagonisti più iconici della serie Netflix. Ora questo personaggio avrà una serie tutta per lui, dal titolo Berlino. La notizia della sua uscita circola già da tempo, ma ora finalmente abbiamo un trailer da mostrarvi ed una data certa per la sua uscita.

Trailer e cast | Berlino: ecco il trailer e la data d’uscita

A molti è bastato sapere che si tratta di una serie dedicata a Berlino per incuriosirsi; ma entriamo più nel dettaglio della trama. La serie Netflix porterà sullo schermo un nuovo colpo, che si svolgerà nella più grande casa d’asta di Parigi ed avrà l’intento di rubare alcuni gioielli, per un valore di 44 milioni. Per farlo, Berlino avrà bisogno di compagni fidati ed esperti. Faremo quindi la conoscenza di Keila, un genio dell’ingegneria elettronica, del filantropo Damián, della spericolata Cameron, del fedele Roi e del dinamico Bruce.

Nel cast ritroveremo Pedro Alonso, che si ricalerá nelle vesti di Berlino. Al suo fianco Tristán Ulloa, Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez. Il protagonista non sarà però l’unico a tornare, dopo la Casa di Carta. Rivedremo anche Itziar Ituño e Najwa Nimri riprendere i ruoli di Raquel Murillo e Alicia Sierra.

Trailer e data d’uscita

Già nel trailer pubblicato da Netflix possiamo respirare la giusta aria di adrenalina, che probabilmente ci accompagnerà lungo le otto puntate della stagione, tra colpi di scena, amori, nuovi arrivi e vecchie conoscenze. La serie, creata da Álex Pina, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 29 dicembre 2023.

