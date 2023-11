Sedie da Gaming Trust, Riye e Ruya, per il massimo del comfort

Dotate di un design rinnovato completamente, le sedie da gioco Riye e Ruya segnano un’elegante trasformazione nella collezione di Trust

Progettati con attenzione per assicurare comfort e durata, entrambi presentano una struttura in tessuto traspirante che mantiene la freschezza durante le giornate più calde. Inoltre, la resistente pelle PU e l’impiego di schiuma ad alta densità offrono ai giocatori un comfort ineguagliabile per tutta la durata delle sessioni di gioco.

Riye e Ruya, comfort e stile futuristico per ogni giocatore

Ogni sedia presenta caratteristiche uniche: GXT 703 Riye, dallo stile futuristico e accattivante, consente ai giocatori di esprimere la propria personalità attraverso un design elegante e raffinato. Regolabile in altezza, offre braccioli ribaltabili che forniscono sia supporto quando necessario che libertà di movimento quando non sono in uso.

D’altra parte, il design pulito di Ruya GXT 714 è perfetto per coloro che cercano una sedia alla moda adatta alla camera da letto o allo spazio di gioco. Con regolazione completa in altezza, schienale, braccioli 3D e funzione di blocco dell’inclinazione, i giocatori possono trovare la posizione ideale per ottenere la vittoria. I cuscini lombari e per il collo rimovibili assicurano comfort continuo, e per coloro che si preoccupano della sostenibilità, Ruya presenta una struttura in legno certificata FSC.

Sia Riye che Ruya sono disponibili nei colori nero, blu, rosso e bianco, offrendo ai giocatori un’ampia scelta per adattarsi al loro ambiente di gioco o di lavoro.

Il prezzo della sedia da gaming GXT 703 Riye è di 149,99 euro, mentre la GXT 714 Ruya è disponibile al prezzo di 249,99 euro.

