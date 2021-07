Venezia 78: annunciata la giuria di Bong Joon-ho

Annunciate le Giurie Internazionali di Venezia 78 – Giuria del Concorso, sezione Orizzonti ed Opera Prima. A spiccare, fra i molti nomi, alcuni dei candidati agli Oscar 2020

Giovane, multietnica e sulla cresta dell’onda. È così che si presenta la Giuria del Concorso di Venezia 78. A partire dal suo Presidente, il veterano del cinema coreano Bong Joon-ho, divenuto famoso anche al grande pubblico grazie al successo di Parasite, primo film non in lingua inglese a vincere l’Oscar come miglior film (insieme ad altri tre premi, Miglior film internazionale, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale).

Accanto a lui, spicca sicuramente il nome di Chloé Zhao, regista cinese che quest’anno ha “ereditato” parte del record dello stesso Bong, aggiudicandosi – grazie al piccolo caso cinematografico del 2020, Nomadland – ben due dei tre premi Oscar vinti dalla sua pellicola (Miglior regia e Miglior film). Successo iniziato proprio in quel di Venezia, dove Nomadland si era aggiudicato il Leone D’Oro. Attualmente la regista ha terminato le riprese di Eternals, uno dei film Marvel attesi quest’anno.

Completano la giuria l’attrice belga Virgine Efira, recentemente apparsa a Cannes per l’ultimo film di Paul Verhoeven, Benedetta; Saverio Costanzo (La Solitudine dei numeri primi, Hungry hearts e L’amica geniale); Cynthia Erivo, cantante e attrice britannica, fresca di nomination per la sua interpretazione di Aretha Franklin nella serie antologica Genius; Alexander Nanau, regista rumeno il cui ultimo documentario, Collective, è stato candidato all’Oscar come Miglior documentario e Miglio film Internazionale; ed infine Sarah Gadon, attrice-feticcio di David Cronenberg (A Dangerous Method, Cosmopolis e Maps to the Stars), comparsa in numerose serie tv (L’altra Grace, 22.11.63).

Venezia 78: le altre giurie internazionali

Sono stati annunciati anche i componenti delle altre due giurie ufficiali, per la sezione Orizzonti e per il Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”.

La prima, presieduta da Jasmila Žbanić (regista del candidato come miglior film internazionale Quo Vadis, Aida? presentato in concorso a Venezia 77), è composta da Mona Fastvold, regista e sceneggiatrice norvegese; Shahram Mokri, regista, sceneggiatore e critico cinematografico iraniano; Josh Siegel, curatore della sezione cinematografia del MoMa di New York; Nadia Terranova, scrittrice italiana di romanzi per ragazzi.

La Giuria Internazionale per Il Premio Venezia Opera Prima è invece composta dal regista Umberto Pasolini, dal critico e direttore di festival Martin Schweighofer e dall’artista e regista argentina Amalia Ulman.

Non ci resta dunque che attendere la conferenza stampa online del 26 luglio per scoprire quali saranno i titoli in concorso e le anteprime di Venezia 78.

