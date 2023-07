Barbie: ecco la lista di tutte le canzoni del film

Se siete curiosi di sapere la lista delle canzoni presenti nella colonna sonora di Barbie, qui di seguito le troverete tutte

Mentre dal Box Office arriva la conferma delle voci che vogliono Barbie come film evento dell’anno, sarete curiosi di sapere quali sono le canzoni che fanno parte della colonna sonora. Di certo intorno al film di Greta Gerwig con Ryan Gosling e Margot Robbie nei panni della celeberrima bambola della Mattel si è scatenata una vera e propria Barbie Mania con easter egg su Google tutto rosa, un dress code per le proiezioni e una linea Funko Pop dedicata. Manca solo il karaoke, che si sposerebbe alla perfezione con una colonna sonora pop come quella affiancata alle immagini da fumetto sullo schermo.

Con Dua Lipa in versione Barbie Sirena e lo stesso Gosling a interpretare la ballata dedicata al suo personaggio nella quale suona anche il chitarrista dei Guns N’ Roses, Slash, ci sono anche Billie Eilish e i Tame Impala nella soundtrack curata e prodotta da Mark Ronson e Andrew Wyatt. Che a Time hanno confessato di aver creato una track list “dei sogni” con musicisti che volevano fortemente, come Nicki Minaj e Charli XCX, tutti avvicinati presentando loro la scena del film sulla quale sarebbe stata inserita la loro canzone. Non poteva mancare la versione remixata dell’epocale Barbie Girl degli Aqua del 1997 nella Barbie World di Nicki Minaj e Ice Spice.

Barbie: ecco la lista delle canzoni della colonna sonora

Qui di seguito le canzoni della colonna sonora di Barbie:

‘Pink’ – Lizzo ‘Dance The Night’ – Dua Lipa ‘Barbie World’ – Nicki Minaj & Ice Spice (with Aqua) ‘Speed Drive’ – Charli XCX ‘WATITI’ – Karol G (feat. Aldo Ranks) ‘Man I Am’ – Sam Smith ‘Journey To The Real World’ – Tame Impala ‘I’m Just Ken’ – Ryan Gosling (feat. Slash) ‘Hey Blondie’ – Dominic Fike ‘Home’ – Haim ‘What Was I Made For?’ – Billie Eilish ‘Forever & Again’ – The Kid Laroi ‘Silver Platter’ – Khalid ‘Angel’ – PinkPantheress ‘Butterflies’ – GAYLE ‘Choose Your Fighter’ – Ava Max ‘Barbie Dreams’ – FIFTY FIFTY (feat. Kali)

