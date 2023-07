PS Plus Essential: annunciati i giochi per agosto 2023

Sony ha rivelato nelle ultime ore la nuova ondata di giochi gratuiti per gli abbonati a PS Plus Essential per il mese di agosto 2023

Sony ha annunciato i giochi mensili gratuiti in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus Essential (ed Extra/Premium) per il mese di agosto 2023. Ebbene, a partire dal 1° agosto, sarà possibile scaricare gratis Death’s Door, PGA Tour 2K23 e Dreams; questi titoli saranno disponibili fino al 4 settembre. Death’s Door di Acid Nerve è giocabile su PS4 e PS5 e ha come protagonista un Corvo, che agisce come un Tristo Mietitore che raccoglie le anime. Dopo essersi avventurati in un regno in cui la morte non esiste, è necessario raccogliere diverse Grandi Anime per aprire la Porta della Morte. Il titolo isometrico di azione e avventura combina aspetti di The Legend of Zelda e Dark Souls per un’esperienza impegnativa e avvincente.

Per quanto riguarda invece, Dreams di Media Molecule (altro titolo nella selezione di giochi inclusi con PS Plus Essential ad agosto 2023) si tratta in parte di un videogioco e in parte di una suite di creazione, con strumenti per creare musica, animazioni, filmati e giochi. È giocabile solo su PS4 ma ha ricevuto un supporto significativo, tra cui nuove campagne per giocatore singolo. Come se non bastasse, è disponibile anche il nuovo titolo dello sviluppatore, Tren. Infine, c’è anche PGA Tour 2K23 per PS4 e PS5, che offre un’esperienza completa di golf professionistico. Il gioco presenta le solite feature di 2K Games, come la modalità MyPLAYER, ma è anche possibile imparare le abilità e utilizzare gli archetipi per personalizzarle. Con la modalità Casual, il Course Designer e molto altro ancora, gli appassionati potranno immergersi completamente nel mood golfistico.

