Già disponibile il nuovissimo GTRacer Simulator Cockpit

In arrivo il nuovissimo GTRacer Simulator Cockpit, simulatore di corse ricco di funzionalità. Già disponibile sul mercato al prezzo di 399,00 euro

In arrivo sul mercato internazionale il nuovissimo Next Level Racing GTRacer Simulator Cockpit. Una conveniente soluzione per simulazione di corsa ricca di funzionalità. Realizzata con precisione e costruita appositamente per le corse in stile GT. La postazione include un sedile reclinabile premium in stile GT fornito di guide, supporto integrato cambio/ freno a mano, una robusta pedaliera e un’asta di supporto ButtKicker.

La postazione GTRacer consente al pilota di simulazione di assumere una perfetta posizione di guida GT. Raggiungendo un livello di immersività e un comfort ineguagliabili per prolungate ore di gara. GTRacer è progettata per piloti di simulazione di ogni livello, da chi inizia con la simulazione di corsa, ai piloti di simulazione esperti che desiderano una postazione fissa conveniente. Già disponibile sul mercato al prezzo di 399,00 euro.

Caratteristiche principali del nuovo GTRacer Simulator Cockpit

Progettato per la simulazione di corse in stile GT

Piastre per ruote e cambio regolabili

Supporta ruote a trazione diretta fino a 13 nm

Sedile premium reclinabile in stile GT

Incluso con cursore del sedile per una rapida regolazione cambio incluso

Supporto per il freno a mano e asta di montaggio buttkicker

Compatibile con la maggior parte delle ruote, dei pedali e dei cambi delle principali marche: Thrustmaster, Logitech, Fanatec e Moza.

Dettagli

La postazione da corsa GTRacer è la porta d’accesso al mondo delle corse simulate con una postazione completa che offre un’esperienza di gara coinvolgente. Indipendentemente dal tipo di corse di cui si è appassionati. GTRacer offre una postazione di guida dedicata che consente ai piloti di montare volanti da corsa, pedali, cambio e freni a mano direttamente sulla postazione. Compatibile in modo universale con marchi di riferimento del settore come Thrustmaster, Logitech, Fanatec, e Moza.

GTRacer offre ore di comfort ininterrotto grazie al suo sedile reclinabile in stile sportivo regolabile, in grado di accogliere piloti di simulazione di qualsiasi corporatura. Il supporto per la funzionalità del cambio e del freno a mano garantisce l’adattabilità a diverse discipline di gara, dal rallycross alle auto da corsa convenzionali e al drifting. Creata appositamente per il mondo delle corse simulate, offre un’autentica esperienza di gara che vi immergerà nel posto di guida della tua auto da corsa preferita. Questa autentica postazione da simulazione di gara si integrerà perfettamente con la vostra configurazione di gioco. Offrendo funzionalità avanzate che elevano la tua esperienza. Goditi una sensazione di stabilità e comfort che porterà le tue corse simulate a un livello superiore.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovissimo GTRacer Simulator Cockpit? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).