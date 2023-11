Il Black Friday di Geekmall, scopriamo tutte le offerte!

Il Black Friday è arrivato anche per Geekmall: ecco una serie di offerte scelte e selezionate per tutti gli utenti

Preparati per una straordinaria sessione di shopping su Geekmall durante il nostro sensazionale evento del Black Friday! L’evento di quest’anno è ricco di offerte incredibili distribuite su tre fasi dinamiche, garantendo che tu non ti perda le migliori occasioni.

Dai il via alle festività con l’Accesso Anticipato (11.15-11.19) e Grandi Sconti in Corso (11.20-11.23), con un codice coupon esclusivo per l’uso su tutto il sito.

Durante le Offerte Lampo di 72 Ore dal 24 al 26 novembre, i clienti potranno godere del prezzo più basso dell’intero anno. Per le prime 1000 ordinazioni, potranno ottenere risparmi extra pagando con PayPal e utilizzare questa riduzione di pagamento insieme a qualsiasi coupon.

Tra i molti prodotti, ne abbiamo selezionati tre, i più interessanti, ma puoi scoprire tutte le offerte visitando il link alla fine della pagina e approfittando dei coupon attivi sui prodotti in promozione.

KUKIRIN G2 MAX

Il KUKIRIN G2 MAX è il monopattino elettrico più popolare del 2023. Dotato di un potente motore brushless da 1000 W, raggiunge una notevole velocità massima di 55 km/h, completata da un ripido angolo di salita del 30° per una navigazione versatile su terreni accidentati. La batteria al litio da 48V 20Ah fornisce un’ampia autonomia di 80 km, garantendo un viaggio duraturo ed efficiente. Il design user-friendly include un sedile staccabile e un palo retrattile, adatti a piloti di varie altezze e preferenze. Gli pneumatici fuoristrada da 10 pollici, resistenti all’usura e agli urti, contribuiscono a un’esperienza di guida fluida e stabile, anche su superfici impegnative.

Il KUKIRIN G2 MAX su Geekmall costa €679 invece di €699

Proscenic WashVac F20

Il Proscenic WashVac F20 è l’aspirapolvere senza fili bagnato e asciutto più conveniente. Con una potente capacità di aspirazione di 15KPa, garantisce una pulizia efficace su diverse superfici. Ciò che lo distingue sono i serbatoi d’acqua più grandi sul mercato, con un serbatoio d’acqua pulita da 1L (CWT) e un serbatoio d’acqua sporca da 1L (DWT), consentendo sessioni di pulizia prolungate senza la necessità di frequenti ricariche. Per un’ulteriore comodità, l’aspirapolvere è dotato di una batteria removibile che offre un impressionante tempo di utilizzo di 45 minuti con una singola carica, coprendo ampiamente compiti di pulizia completi. La funzione di controllo Smart “Proscenic” aggiunge un tocco moderno, consentendo agli utenti di controllare senza sforzo.

Il Proscenic WashVac F20 su Geekmall costa €184 invece di €199

KTC M27T20

Il KTC M27T20 vanta una serie di funzionalità impressionanti che ne elevano la posizione nel mercato dei monitor da gioco. Il suo Mini LED Backlight, abbinato alla tecnologia HVA, assicura una visualizzazione impeccabile, fornendo immagini vivaci e nitide. Il refresh rate di 165Hz porta il gioco al livello successivo, riducendo significativamente la sfocatura del movimento, creando un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. Con eccezionali 576 zone di dimming locali e 2304 LED, il monitor controlla con precisione il dimming locale, migliorando il contrasto e contribuendo a una qualità dell’immagine superiore. La risoluzione elevata di 2560×1440 e la vasta gamma di colori offrono immagini realistiche, rendendo ogni dettaglio vivido e accattivante.

Il KTC M27T20 su Geekmall costa 399€ invece di €419 con cuffie in regalo del valore di €29.99

Il Black Friday di Geekmall, scopriamo tutte le offerte!

Per ulteriori offerte, aggiornamenti e novità, continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.