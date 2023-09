Canali WhatsApp: cosa sono e come funzionano?

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, che cosa sono e come funzionano i canali WhatsApp, l’ultima aggiunta all’app di messaggistica più utilizzata a livello globale

Oggi siamo felici di presentare i canali: un modo semplice, affidabile e privato per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni direttamente su WhatsApp. Stiamo implementando i canali in una nuova tab chiamata Aggiornamenti, dove troverai lo stato e i canali che scegli di seguire separati dalle chat con amici, familiari e community.

Questo è come WhatsApp, tramite il suo blog ufficiale, aveva presentato i canali nell’ormai lontano giugno 2023. Sono passati tre mesi ed ora, finalmente, la nuova funzione sta iniziando ad attivarsi in tutti i telefoni che hanno l’applicazione di messaggistica più utilizzata a livello globale. Con questo strumento, i creatori di contenuti di qualsiasi tipologia possono inviare testi, foto, video, adesivi o creare sondaggi. Se ve lo steste chiedendo sì, esattamente come funzionano gli omonimi di Telegram.

Come funzionano i canali di WhatsApp? Lo vediamo insieme

Prima di scoprire come funzionano i Canali WhatsApp, andiamo a vedere, nello specifico, che cosa sono. Concettualmente sono pagine che possono essere create da qualsiasi utente che utilizza l’applicazione e che ne diventa automaticamente l’amministratore. Su questa pagina personale, l’utente può condividere qualsiasi cosa gli passi per la testa con post scritti o immagini, ma anche video e adesivi. Attivata sin da subito anche la possibilità di creare sondaggi.

Si differenziano dalla community per un fattore basilare: i canali sono un luogo in cui la comunicazione va a senso unico, dall’amministratore a chi lo segue, senza possibilità di risposta da parte dell’utenza. I follower potranno però “reactare” ai messaggi, potendo dunque interagire, anche se indirettamente, con i propri creator. Gli stessi messaggi potranno essere inoltrati alle altre chat.

Privacy | Canali Whatsapp: cosa sono e come funzionano?

Così come per i canali Telegram, non saranno visualizzabili i numeri di telefono di utenti o degli amministratori, per mantenere la privacy di entrambe le parti. Ancora, la cronologia dei canali rimarrà sui server di WhatsApp per massimo 30 giorni, ma i follower possono decidere anche di farle rimanere per meno tempo. Per concludere il discorso privacy, i canali non sono crittografati end-to-end (quindi tutto ciò che pubblicate sarà visibile sia agli iscritti, sia ai non iscritti, sia a WhatsApp).

Troverete i canali nella Directory in cui potrete cercarli, tramite parole chiavi, tramite la classica funzionalità di ricerca per trovare gli argomenti che vi interessano. Potrete anche accedervi tramite link d’invito, anche pubblicati online. I Canali sono disponibili nella nuova tab, che ha sostituito il vecchio Stato, chiamato Aggiornamenti, in cui i follower vedranno apparire i messaggi dei propri creator.

Come creare un Canale? | Canali Whatsapp: cosa sono e come funzionano?

Per creare un canale WhatsApp, dovrete ovviamente avere un account sulla piattaforma e l’app installata sul vostro dispositivo (sia esso Android, iPhone o PC, anche tramite WhatsApp Web). Per quel che riguarda iOS e Android, dopo aver avviato l’app, accedete alla scheda Aggiornamenti. In basso a destra trovate un “+”, toccatelo e poi selezionate la voce Nuovo canale. Successivamente, tappate “inizia”. Se accedete invece tramite WhatsApp Web, troverete in alto l’icona Canali tra le icone Stato e Nuova Chat. Cliccate sul pulsante “+” e successivamente “Crea Canale”. In entrambi i casi, proseguite con “Continua”. Attenzione: se non trovate la scritta Crea canale dopo aver premuto sul “+”, la funzione ancora non è stata implementata nella vostra app.

Da qui le due procedure confluiscono. Potete selezionare il nome del vostro canale (cambiabile poi successivamente), così come la descrizione e l’immagine. Una volta aggiunto tutto, potete cliccare sulla voce Crea canale per ufficializzare l’apertura del vostro Canale personale, dove potrete iniziare a pubblicare i vostri aggiornamenti proprio come quando utilizzate una chat su WhatsApp. Per farlo, cliccate su Aggiornamenti, trovate il vostro canale, apritelo e… scrivete quel che volete!

Come iscriversi e disiscriversi a un Canale? | Canali Whatsapp: cosa sono e come funzionano?

E se invece volete iscrivervi a qualche canale specifico? Per trovarne di vostro interesse, potete sfogliare la lista completa dei canali, filtrata tramite il prefisso internazionale del vostro numero di telefono e alla lingua del vostro dispositivo, ma potete esplorarla anche in altre lingue filtrandola dalle opzioni. WhatsApp vi segnalerà comunque una lista di canali consigliati, in base alla popolarità. Infine, potete accedere a canali specifici tramite link esterno, magari condiviso dall’amministratore stesso o da qualche amico interessato come voi. Considerate che WhatsApp vi aiuta nella scelta anche segnalando quali sono i verificati, tramite il classico segno di spunta.

Tra le varie categorie con cui sfogliare i canali trovate ovviamente i Nuovi, i Più Popolari o i Più Attivi e potete inoltre filtrarli sulla base dei vostri interessi (cultura, videogiochi, sport, tecnologia, quello che vi pare). Oppure, più semplicemente, se conoscete il nome di un canale specifico o di un creator in particolare, potete usare la classica barra di ricerca sempre presente in alto e velocizzarvi il tutto.

Per iscrivervi velocemente vi basterà utilizzare il “+” nella Directory di fianco al nome del canale. Altrimenti, aprite il canale e dalla home page cliccate “iscriviti” in alto a destra. Per annullare un’iscrizione, invece, accedete alla voce Canali e aprite quello da cui volete disiscrivervi, toccate i tre puntini in alto a destro e, successivamente, “Annulla iscrizione”.

Come eliminare un canale?

Se siete un creator che vuole eliminare un canale, innanzitutto sappiate che è una scelta da cui non potete tornare indietro. I vostri lettori potranno trovarlo comunque, ma un messaggio automatico confermerà loro l’eliminazione. Raggiungete la pagina Aggiornamenti, toccate il vostro Canale, apritelo e toccate il nome. Da qui cliccate Elimina canale e confermate cliccando Elimina. Prima di cancellarlo, WhatsApp vi chiederà per conferma il vostro numero di telefono e di toccare nuovamente Elimina.

Buona prosecuzione!

Ed eccoci qua, questo era tutto ciò che dovete sapere sul come funzionano i nuovi Canali WhatsApp. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa nuova opportunità data dall’applicazione di messaggistica più utilizzata a livello globale e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti in merito al mondo della tecnologia!