Xiaomi Biennale Venezia: sponsor ufficiale per l’arte

Xiaomi è Sponsor del Padiglione Italia alla 59ª esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Scopriamo assieme tutto l’evento

In seguito alla conferenza stampa tenutasi a Roma presso il Ministero della Cultura, in presenza del Ministro Dario Franceschini, del Presidente La Biennale di Venezia Roberto Cicutto, del Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, nonché Commissario del Padiglione Italia Onofrio Cutaia, del Curatore Eugenio Viola e dell’Artista Gian Maria Tosatti, Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, riconferma il proprio impegno nella promozione delle arti e della cultura diventando Sponsor del Padiglione Italia alla 59ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia (23 aprile — 27 novembre 2022).

Storia della Notte e Destino delle Comete è il titolo del progetto espositivo dell’artista Gian Maria Tosatti, curato da Eugenio Viola e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che prenderà vita negli spazi delle Tese delle Vergini all’Arsenale e che Xiaomi ha fortemente scelto di sostenere.

Xiaomi Biennale Venezia: le parole dell’azienda

Il supporto al Padiglione Italia 2022 riflette quindi la sensibilità del brand, che pone al centro della propria mission la creatività e la necessità di rendere l’azienda un luogo capace di generare cultura e innovazione.

“Essere Sponsor del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2022 conferma la volontà di supportare l’arte contemporanea attraverso tecnologie innovative e una visione multifocale dei linguaggi della contemporaneità. Fin dalla prima interazione con Viola abbiamo creduto nella forza del progetto, decisamente visionario, e nei numerosi punti di contatto tra la sua ricerca curatoriale, quella artistica di Gian Maria Tosatti e avanguardistica di Xiaomi; pertanto, con grande convinzione abbiamo scelto di sposare l’idea e di offrire il nostro contributo per la sua realizzazione.”

— afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Nell’ambito di questa collaborazione, Xiaomi non svolge solamente il ruolo di promotore culturale, ma punta ad amplificare il progetto espositivo attraverso un percorso di comunicazione online e offline che prevede, tra le tante attività, anche la produzione di contenuti video e reportage fotografici che metteranno in luce i valori che legano il brand al Padiglione Italia. Inoltre, l’azienda doterà gli addetti ai lavori di dispositivi di ultima generazione “Xiaomi Smart Life” per favorire un’esperienza migliore a tutti i visitatori.

