PSVR2: nuovi leak suggeriscono il lancio nel 2023

Dopo il recente annuncio del nuovo visore per la realtà virtuale di Sony, spuntano in rete i primi rumor secondo i quali il lancio di PSVR2 avverrà nel 2023

Nelle scorse settimane, Sony ha annunciato il suo prossimo visore per la realtà virtuale, successore del primo PSVR. Nel corso dei giorni, Sony ha svelato anche ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche del suddetto visore, dai nuovi controller all’headset. Se i dettagli rivelati finora confermano un miglioramento sostanzioso dell’esperienza VR, ancora nulla è stato detto di ufficiale sull’arrivo di questo nuovo hardware. Tuttavia, secondo gli ultimi leak, il lancio dell’atteso PSVR2 avverrà nei primi mesi del 2023.

Il lancio del PSVR2 potrebbe avvenire nel 2023

In molti hanno speculato (e sperato) che il lancio del nuovo headset potesse avvenire entro la fine di quest’anno. Diversi leak, in tempi passati, avevano supposto una uscita negli ultimi mesi del 2022. Tuttavia, sembra che la schedule di uscita sia destinata a cambiare. Il canale YouTube PSVR Without Parole, che precedentemente aveva divulgato diversi leak sulla nuova periferica Sony, poi confermati, ha pubblicato di recente un nuovo video nel quale si ipotizza per il PSVR2 un lancio nel primo quarto del 2023. una strategia da parte di Sony ragionevole. In primo luogo perché, essendo il PSVR2 strettamente connesso alla piattaforma PS5, deve fare indirettamente anche lui i conti con la crisi dei semiconduttori.

Poi perché, ritardando l’uscita di qualche mese, le PS5 copriranno una base installata maggiore (l’avranno più persone), il tutto mentre l’azienda prosegue con la produzione di altri visori. Ricordiamo che questi sono da trattare come rumor, ovvero come notizie non ancora confermate ufficialmente. A parte ciò, attendiamoci ulteriori dettagli entro breve. Magari proprio in occasione del prossimo evento PlayStation fissato a marzo. Rimane ulteriormente da vedere infine, quali saranno i titoli da giocare. Con Horizon Call of the Mountain e il rumoreggiato porting di Half-Life Alyx, staremo a vedere quali altre esperienze ci aspettano.

