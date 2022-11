Xiaomi 13: tutto ciò che sappiamo

In attesa della presentazione ufficiale, ecco tutto ciò che sappiamo sulla nuova serie Xiaomi 13, tra caratteristiche tecniche e benchmark

La nuova serie di smartphone Xiaomi 13 (o 14, secondo alcuni rumors) è prossima alla presentazione, nel frattempo esaminiamo insieme caratteristiche tecniche e benchmark. Equipaggiata con la nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la famiglia di smartphone by Xiaomi potrà vantare una potenza hardware non indifferente, coadiuvata da un quantitativo di RAM di almeno 8 GB. Ancora una volta ad accompagnare il brand ci sarà il supporto e la collaborazione di Leica, che porterà feature software e non alla nuova serie di smartphone.

Parlando di fotocamere, il modello base dovrebbe proporre ben 3 sensori, il principale da 50,3MP (Sony IMX989 da 1″), il grandangolare da 50MP e la tele da 50MP. Per quanto riguarda la variante base, Xiaomi proporrà un pannello AMOLED 2K da 6,2″ con refresh rate a 120Hz, mentre per la versione Pro un display da 6,65″ di tipo OLED LTPO prodotto da Samsung. La batteria dovrebbe invece assestarsi sulle 4,800mAh ciascuna, offrendo dunque almeno sulla carta, un’autonomia di tutto rispetto con possibilità di ricarica rapida fino a 67W.

Xiaomi 13: Benchmark e scheda tecnica

Com’è possibile notare dalla tabella poco sopra, i risultati record ottenuti dallo smartphone su Geekbench 5 dimostrano l’effettiva potenza del nuovo SoC messo a punto da Qualcomm. Difatti i 1.507 punti raggiunti in single core e i 5.343 in multi core sono un assoluto record per il mondo Android, valori addirittura superiori a quelli raggiunti dal Galaxy S23 nei precedenti avvistamenti e leaks. Vediamo ora una presunta scheda tecnica del prodotto.

Display: AMOLED 2K a 120Hz da 6,2″ (base) – OLED LTPO by Samsung da 6,65″ a 120Hz (Pro)

AMOLED 2K a 120Hz da 6,2″ (base) – OLED LTPO by Samsung da 6,65″ a 120Hz (Pro) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core RAM: 8/12GB

8/12GB Fotocamere posteriori : Principale da 50,3MP Sony IMX989 da 1″ in collaborazione con Leica Grandangolare da 50MP Tele da 50MP

: Fotocamera anteriore : con tecnologia Punch-Hole in alto al centro

: con tecnologia Punch-Hole in alto al centro Batteria: 4,820mAh (base) – 4800mAh (Pro) con ricarica rapida fino a 67W

4,820mAh (base) – 4800mAh (Pro) con ricarica rapida fino a 67W Altro: 5G, IP68, USB Type-C

5G, IP68, USB Type-C Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Disponibilità

La nuova e attesa serie di smartphone dovrebbe essere presentata il 1° dicembre 2022 in Cina, e solo successivamente nel resto del mondo. Non ci resta dunque che attendere per scoprire meglio i nuovi flagship Xiaomi.

