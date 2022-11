Il Primobolan e le sue applicazioni sportive

Il farmaco stesso è una forma modificata di diidrotestosterone. Secondo il profilo steroideo del prodotto, Primobolan ha un alto indice anabolico (0,88 di testosterone) e una moderata attività androgena (0,44 di testosterone)

Primobolan è uno steroide anabolizzante sintetico basato sul principio attivo del metenolone.

Il farmaco stesso è una forma modificata di diidrotestosterone. Secondo il profilo steroideo del prodotto, Primobolan ha un alto indice anabolico (0,88 di testosterone) e una moderata attività androgena (0,44 di testosterone). Questo steroide è apparso per la prima volta sul mercato farmacologico nel 1962 ed è stato utilizzato, come molti steroidi dell’epoca, per il trattamento dell’osteoporosi, del cancro al seno e come ricostituente nella terapia post-operatoria o post-bruciatura. E, come tutti i farmaci steroidei, il Primobolan ha smesso di essere richiesto dal punto di vista medico quando sono arrivati sul mercato farmaci non steroidei utilizzati per gli stessi sintomi.

Dire che il Primobolan ha smesso di essere prodotto non è! Questo steroide, come molti altri, ha trovato impiego nel mondo dello sport, in particolare nel bodybuilding. Il suo profilo steroideo indica che il Primobolan non è adatto ai corsi finalizzati all’aumento della massa muscolare degli atleti, ma viene solitamente utilizzato nella fase di asciugatura dei muscoli. Viene utilizzato per aumentare la massa muscolare, ma non in grandi quantità, e la massa sarà asciutta – senza grasso e acqua.

Forme di rilascio di Primobolan

Il Primobolan è disponibile sia in forma iniettabile che in compresse. La forma iniettabile di questo farmaco ha due esteri: Enantato e Acetato. Chi conosce un po’ di farmacologia sportiva sa che l’enantato è un estere lungo, mentre l’acetato è un estere corto.La forma in compresse del farmaco non è molto popolare perché il suo prezzo è molto alto e l’unico vantaggio del Primobolan in compresse, rispetto ad altri analoghi orali, è che è assolutamente non tossico per il fegato. Gli effetti principali dell’assunzione di Primobolan, secondo le recensioni degli atleti, sono: effetto brucia-grassi, conservazione della massa muscolare, aumento degli indicatori di forza dell’atleta.

Vantaggi

Il Primobolan rende la massa muscolare degli atleti più solida e solvibile. Con tutto ciò, questo farmaco è considerato uno steroide molto leggero, non aromatizza nell’organismo (non si converte in estrogeni), non è tossico per il fegato e ha un basso rischio di effetti collaterali. Secondo le recensioni di atleti che hanno utilizzato Primobolan, in alcuni casi possono verificarsi effetti collaterali come diminuzione della secrezione di testosterone, aggressività, insonnia e aumento della pressione sanguigna. Tuttavia, se non si superano le dosi consigliate, il rischio di insorgenza è estremamente basso.