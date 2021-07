Vivo Y53s 4G: annunciato ufficialmente

È degli ultimi giorni la notizia che il nuovo Vivo Y53s 4G, smartphone di fascia media dotato di un SoC Mediatek Helio G80 ed 8GB di RAM, è disponibile sul territorio vietnamita

Diversamente dalla controparte 5G, il Vivo Y53s 4G non varia unicamente per l’assenza del modem 5G. Questa versione, infatti, monta come SoC un Mediatek Helio G80 anziché il Qualcomm Snapdragon 480, una batteria da 5000mAh con una velocità di ricarica maggiorata (33W contro i 18W della versione 5G), ed un comparto fotografico ritoccato. In merito a quest’ultimo, la camera frontale passa dai precedenti 8MP a 16MP mentre il comparto fotografico posteriore rimane uguale in tutto tranne per un dettaglio: l’aggiunta di un terzo obiettivo per la profondità da 2MP.

Vivo Y53s 4G: scheda tecnica

La dotazione hardware prevede:

Display: LCD Full HD+ da 6,58″ con refresh rate a 60 Hz, 20:9, 401ppi ;

da con refresh rate a ; CPU: SoC MediaTek Helio G80 ;

; RAM: 8GB (+3GB virtuali) ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna espandibile tramite MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite ; fotocamera posteriore: principale da 64MP, ottica f/1.79 + obiettivo macro da 2MP , ottica f/2.4 + lente profondità da 2MP , ottica f/2.4;

ottica f/1.79 + obiettivo macro da , ottica f/2.4 + lente profondità da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 4G LTE; WiFi dual band, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS, Glonass, Galileo, Beidou ;

; batteria: 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; dimensioni: 163,95 x 75,3 x 8,5mm;

peso: 189g ;

; colori: azzurro iridescente, blu scuro;

OS: Funtouch OS 11.1 basato su Android 11 ;

; Prezzo: ~256€

Vivo Y53s 4G: analisi

La scheda tecnica mette in luce anche un’altra differenza rispetto alla configurazione che supporta le reti 5G, e va ricercata nel display. Quest’ultimo non ha più un refresh rate fino a 90Hz bensì limitato a 60Hz. A proposito della memoria RAM, è importante dire che gli 8GB sono estendibili fino a 11GB grazie all’implementazione di una tecnologia in grado di utilizzare parte della memoria ROM come RAM Virtuale. Riguardo il comparto fotografico, il raddoppio dei Megapixel dell’obiettivo frontale dovrebbe garantire una migliore qualità degli autoscatti oltre che una maggiore nitidezza durante le videochiamate. La triade di obiettivi posteriore, dal canto loro, assicureranno scatti soddisfacenti grazie al sensore principale da 64MP. Parlando di autonomia, infine, la batteria da 5000mAh permetterà un’intera giornata (ed anche più) di utilizzo dal momento che il SoC non è particolarmente energivoro essendo di fascia medio/bassa. Rimane da attendere l’eventuale arrivo anche per il mercato italiano.

