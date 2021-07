Psychonauts 2: il gioco supporterà i 4K/60 FPS su Xbox Series X

In vista della sua uscita, è stato rivelato che Psychonauts 2 supportera i 4K/60 FPS e i 1440p/120 FPS su Xbox Series X

Psychonauts 2, il sequel del titolo di culto del 2005 sviluppato da Double Fine, supporterà i 4K/60 FPS e i 1440p/120 FPS su Xbox Series X. C’è inoltre la conferma delle prestazioni grafiche che il gioco, di cui è stato da poco rilasciato un lungo video di gameplay, sarà in grado di generare su tutte le console su cui sarà disponibile. La già citata series X si distingue per essere la piattaforma su cui il gioco è capace di esprimere le prestazioni migliori.

Psychonauts 2: ecco su quali console supporterà i 4K/60 FPS

Psychonauts 2 supporterà i 4k/60 FPS, oltre che su Xbox Series X, anche su Xbox Series S e su PC. Tutte queste versioni supporteranno anche la funzione HDR e il supporto VRR, ma solo Series X sarà capace di raggiungere la risoluzione video 1440p. La versioni per Xbox One e PlayStation 4, invece, si limitano ad un frama rate di 30 FPS e non supportano nessuna delle funzioni precedentemente citate. Queste prestazioni riguardano anche la PlayStation 5, su cui il titolo è giocabile solamente grazie alla retro compatibilità della console.

La data di uscita di Psychonauts 2 è stata fissata per il prossimo mese di Agosto. Il gioco è un seguito diretto del primo capitolo del franchise e, come il suo predecessore, è ambientato all’interno della psiche dei suoi personaggi. Questa ambientazione originale ha dato la possibilità agli sviluppatori di costruire per il titolo un design surreale, che difficilmente si potrà ritrovare in un altro videogioco, e un gameplay sui generis, che unisce al suo interno elementi tipici dell’avventura, dell’action e del platform.

