TCL 40 R 5G: ecco il nuovo smartphone

TCL 40 R 5G, il nuovo dispositivo per vivere appieno i momenti che contano, dotato di un comparto fotografico straordinario, display dai colori vividi e batteria di lunga durata, scopriamolo insieme in questo articolo

TCL, azienda pioniera nella tecnologia dei display e nelle esperienze smart di qualità a prezzi accessibili, presenta il suo ultimo smartphone: TCL 40 R 5G. Dotato di un comparto fotografico straordinario, display dai colori vividi e batteria di lunga durata, rafforza la gamma di smartphone a un prezzo super accessibile.

Le dichiarazioni di Flavio Ferraro

Flavio Ferraro, Country Manager TCL Mobile Italia, afferma:

La missione di TCL di democratizzare la tecnologia creando prodotti di qualità con un’ampia gamma di prezzi è rafforzata dal lancio di TCL 40 R 5G. Dimostra il nostro impegno verso un’innovazione incentrata sul cliente, nonché la nostra visione di fornire il 5G a tutti, offrendo a chiunque la possibilità di trovare ispirazione nei nostri prodotti.

Goditi una visione da grande schermo, ovunque

Realizzato pensando alla visione e al gioco immersivi. Il display HD+ NXTVISION da 6,6 pollici, il rapporto d’aspetto 20:9 e la frequenza di aggiornamento di 90Hz regalano colori nitidi e contrasti profondi, per immagini di qualità cinematografica. Lo streaming risulterà ancora più fluido, grazie al processore 5G ad alte prestazioni da 7 nm.

TCL tutela la salute dei propri utenti, in particolare quando si tratta di un uso prolungato dello schermo. Dotato infatti di diverse modalità per la cura degli occhi, tra cui la modalità Reading per rendere confortevole la lettura, la modalità Eye Comfort che filtra la luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi e la modalità Darker Display per la visione notturna. Ogni funzione ottimizza la qualità dello schermo per ottenere il miglior livello di protezione degli occhi.

Cattura immagini straordinarie ogni volta che ti coglie l’ispirazione

Sii sempre pronto a catturare i momenti che contano con la tripla fotocamera da 50MP dotata di AI. La funzionalità HDR Night Magician in condizioni di scarsa illuminazione e quella Steady Snap per una velocità di scatto ultra-rapida garantiscono foto sempre nitide e dettagliate.

Inoltre, la tecnologia video AI HDR, regola automaticamente l’esposizione nelle aree chiare e scure per garantire una qualità eccellente, anche in controluce. Infine, con One Shot, è possibile catturare più foto e video con un solo clic e vedere immediatamente lo scatto migliore.

Connetti le persone e le cose che ami

Condividi i momenti più importanti con i tuoi cari grazie alla connettività 5G ad alta velocità. Dotato di accesso alla rete 5G e di una capacità di trasmissione di 2,7Gb/s per massima velocità di download e bassa latenza, TCL 40 R 5G assicura una connessione fluida e costante.

Come ulteriore vantaggio, è compatibile con dispositivi selezionati tramite TCL Link, per un controllo multischermo senza problemi. Si potranno inviare messaggi agli amici e contemporaneamente guardare le ultime novità cinematografiche, senza perdere nemmeno un momento.

Batteria di lunga durata

Inoltre, grazie alla batteria di lunga durata da 5000mAh e, alla ricarica rapida da 15 W potrai gestire in tutta tranquillità tutte le attività quotidiane e non preoccuparti della ricarica.

TCL, con questo nuovo device, si impegna a fornire agli utenti un’esperienza mobile più aggiornata e più sicura, offrendo almeno una generazione di aggiornamento del sistema operativo Android.

