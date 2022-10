Rieko Kodama: confermata la morte della game designer di SEGA

Sono giorni tristi per il mondo dei videogiochi poiché, pixel e controller, sono appena stati scossi dalla conferma della scomparsa di Rieko Kodama, storica game designer di SEGA

Come avrete dunque ben capito, purtroppo, uno dei pilastri di SEGA ci ha salutati per sempre ed a darne la notizia è stata la stessa compagnia giapponese affermando che, nonostante Rieko Kodama sia deceduta ad inizio maggio 2022, è stato solo di recente che la notizia è stata confermata in via ufficiale.

Rieko Kodama: il lascito di una grande firma dei videogiochi

La notizia della morte di Rieko Kodama è stata dunque confermata attraverso un messaggio commemorativo apparso nei titoli di coda del SEGA Mega Drive Mini 2 e da un tweet dell’ex collega Yosuke Okunari che ha ricordato il suo eccellente lavoro.

Il suo nome infatti è stato visto piuttosto spesso accanto a dei veri e propri capolavori targati SEGA come ad esempio Alex Kidd in Miracle World, Alex Kidd in the Enchanted Castle, Altered Beast, Phantasy Star, Phantasy Star II, Sonic the Hedgehog e Sonic the Hedgehog 2.

Inoltre non dimentichiamo che è stata anche la direttrice di Phantasy Star IV, la produttrice di Skies of Arcadia, e relativo porting per Nintendo GameCube Skies of Arcadia Legends, ed anche di vari capitoli di 7th Dragon ed anche del progetto SEGA AGES per Nintendo Switch. Va poi ricordato che non è stata diffusa la causa del decesso per rispetto della privacy ed anche noi ci uniamo a tale silenzio facendo comunque le condoglianze a parenti ed amici.

