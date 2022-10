PS Plus: i giochi gratis di novembre confermano il leak

Il mago dei mattoncini manca Halloween di poco: ecco tutti i giochi gratis di novembre per gli abbonati al servizio base di PS Plus

A riconferma di un recente leak, Sony ha annunciato i giochi gratis che gli iscritti di PS Plus possono aspettarsi nel mese di novembre. La diaspora qualitativa dei tre differenti servizi ha confuso non poco le acque, ed è per questo che specifichiamo che i titoli di cui parliamo oggi sono per gli abbonati alla gamma Essential. Partiamo dal puzzle game Heavenly Bodies, esponente di una branca del genere recentemente in ascesa. Parliamo, nel caso, degli enigmi basati sulla fisica: in tal senso, l’ambientazione spaziale ben si presta a svariate fantasiose variazioni sul tema.

Non solo cosmo: i giochi gratis per PS Plus Essential di novembre

Passando alle portate principali, abbiamo eletto LEGO Harry Potter Collection portavoce dei giochi gratis nel nostro sottotitolo: non meno di sette avventure attendono gli iscritti a PS Plus. Nel caso vi sia sfuggita la nostra classifica dei migliori adattamenti videoludici LEGO, questo titolo ne racchiude due. Da una parte abbiamo Anni 1-4, ovvero le prime quattro avventure del maghetto, più leggere nei toni. Dall’altra, in Anni 5-7 potrete rivivere i tre film (e libri, va bene) che hanno richiesto la crescita del cast oltre la pubertà. Senza nessuna divisione de I doni della morte, tra l’altro!

I vostri giochi mensili PlayStation Plus di novembre: 👹Nioh 2🚂Lego Harry Potter Collection🧑🚀Heavenly Bodies. Disponibili dal 1 novembre, scoprite di più: https://t.co/LUiDlM7fth pic.twitter.com/cA1RiArUVv — PlayStation Italia (@PlayStationIT) October 26, 2022

Però qui sopra sarà stato sicuramente Nioh 2 a catturare la vostra attenzione. Il Souls-like targato Team Ninja porta con sé un avatar personalizzabile (a differenza del protagonista preimpostato del predecessore). Per il resto, però, potete aspettarvi il gameplay hack & slash tipico delle produzioni di questo team di sviluppo, unito al classico alto tasso di mortalità del genere da cui trae ispirazione. I giochi saranno disponibili dal primo di novembre, cioè da martedì prossimo: considerate questo un avvertimento per non perdervi i precedenti titoli gratuiti. Tralasciare Superhot, Injustice 2 e Hot Wheels Unleashed sarebbe il vero spavento di Halloween!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del trittico del mese in arrivo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.