Sony Xperia 5 IV: smartphone premium per vivere e creare contenuti

Con la creatività al centro, Sony Xperia 5 IV è lo smartphone premium per vivere e creare contenuti in un design compatto, scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

Xperia 5 IV, uno smartphone premium in grado di catturare magnificamente i momenti più importanti. Possiede molte delle potenti funzioni presenti nell’ammiraglia Xperia, ma in un design compatto. Il primo smartphone dotato di Eye AF in tempo reale e tracking in tempo reale su tutti gli obiettivi per scattare ritratti perfetti, fotocamera frontale da 12MP, che consente di realizzare selfie e video nitidi anche nelle scene buie, BRAVIA CORE per Xperia, ricarica wireless e condivisione della batteria.

Grazie al chipset di ultima generazione e alla potente batteria da 5.000 mAh, il dispositivo consente di creare contenuti di grande impatto e di trasmetterli o condividerli facilmente per tutto il giorno.

Catturare i momenti come un creator:

Con le tecnologie presenti nel nostro smartphone di punta Xperia 1 IV e, nelle fotocamere della serie Alpha, come l’Eye AF e l’Object Tracking, l’Xperia 5 IV le incorpora in un design compatto per non perdere mai quel momento speciale. I sensori di immagine con velocità di lettura di 120fps su tutti e tre gli obiettivi consentono di registrare al rallentatore in 4K 120fps (fino a 5 volte), in modo da poter filmare la propria vita come mai prima d’ora.

Videography Pro consente anche di trasmettere i contenuti in livestream direttamente ai servizi di streaming. Per la ripresa di video selfie e vlog, la nuova fotocamera frontale, ha un sensore da 12MP, migliorato che consente di realizzare contenuti 4K HDR con un’eccezionale gradazione del contrasto, oltre alla possibilità di scattare selfie nitidi in ambienti difficili, come quelli con forti riflessi o bui.

In coppia con il Vlog Monitor (XQZ-IV01, venduto separatamente) è possibile avere un’impeccabile configurazione di vlogging per un controllo creativo ancora maggiore per raccontare facilmente la propria storia. Xperia 5 IV è anche dotato di una funzione di monitor esterno. Collegando una fotocamera mirrorless (come le fotocamere della serie Alpha), è possibile visualizzare direttamente le immagini di alta qualità scattate con Alpha mentre si monitora l’Xperia 5 IV.

Le dichiarazioni di Cat Burns, Jomar A O-Meally e Nathan James Tettey

Cat Burns, cantante emergente, ha appena annunciato il suo prossimo singolo “People Pleaser” e, ha collaborato con Sony Xperia per la realizzazione di un video musicale, girato interamente con Xperia 5 IV.

Utilizzando le opzioni di creatività attraverso le impostazioni manuali di Videography Pro, “People Pleaser” ha preso vita grazie alla cattura di riprese spontanee.

Jomar A O-Meally, Lead Videographer, ha dichiarato:

L’Eye AF e l’Object Tracking dell’Xperia 5 IV sono fenomenali, c’era molto movimento in molte delle scene che abbiamo girato e l’Eye AF era sempre a punto.

Nathan James Tettey, regista, ha dichiarato:

Creare contenuti con Xperia 5 IV permette di usare la propria immaginazione, racchiudendo una tecnologia all’avanguardia in un dispositivo compatto che si può portare con sé, permette alle persone comuni di diventare registi.

Mentre Music Pro è stato utilizzato per registrare un acapella del ritornello ed è stato utilizzato nel video, Cat Burns ne ha elogiato la facilità d’uso:

Poter registrare un audio fantastico e caricarlo subito senza dover usare un computer portatile è una funzione fantastica e fa risparmiare tempo nella mia frenetica agenda.

Scattare ritratti perfetti

Con l’Xperia 5 IV, la tecnologia delle fotocamere della serie Alpha contribuisce a rendere più vivaci i ritratti. Oltre all’Eye AF in tempo reale, supporta il Real-time Tracking, che aiuta a seguire e mantenere la messa a fuoco anche se il soggetto è in movimento, in modo da poter catturare momenti memorabili pieni di energia ed espressione.

Ciò è possibile grazie all’analisi della profondità che utilizza l’intelligenza artificiale. Grazie a funzioni come il pulsante dedicato alla fotocamera che apre istantaneamente l’app della fotocamera, la creazione è sempre pronta a portata di mano.

Scoprite un’esperienza di visione coinvolgente

La visione e l’esperienza dei contenuti sono migliorate, grazie allo splendido display OLED HDR da 6,1″ 21:9, che è fino al 50% più luminoso rispetto alla serie 5 precedente. Inoltre, Real Time HDR Drive, aumenta la qualità dell’immagine riproducendo le gradazioni delle aree sovraesposte e sottoesposte e visualizzandole in modo fluido.

Grazie a questi miglioramenti, è possibile vedere chiaramente i contenuti sullo schermo anche in ambienti esterni molto luminosi. È inoltre possibile sperimentare un suono cinematografico coinvolgente. Dolby Atmos in collaborazione con Sony Pictures Entertainment con le cuffie o i diffusori stereo Full-stage.

Gli utenti dell’applicazione BRAVIA CORE, possono scegliere tra centinaia di ultime uscite e classici blockbuster di Sony Pictures Entertainment e goderseli in alta qualità sul display ampio 21:9. Andate dietro le quinte con Studio Access e provate i titoli IMAX Enhanced e l’audio coinvolgente di DTS, tutti inclusi in BRAVIA CORE for Xperia.

Compatto ma potente, supporta la creatività per tutto il giorno

Grazie alla batteria da 5.000 mAh con ricarica adattiva, che consente di prolungare la durata della batteria fino a 3 anni, offre molta energia. Quando è necessario dare una spinta alla batteria, è possibile effettuare una ricarica rapida fino al 50% in soli 30 minuti con il caricabatterie XQZ-UC1.

L’Xperia 5 IV supporta la ricarica wireless e, offre la funzione di condivisione della batteria, in modo da poter mantenere facilmente tutti i dispositivi carichi e pronti all’uso.

Audio Tuned: in collaborazione con Sony Music Entertainment

Immergetevi nell’audio ad alta risoluzione o nella Realtà Audio 360 di Sony nel palmo della vostra mano. Sia che preferiate le cuffie con o senza cavo, Xperia 5 IV vi offre una qualità audio eccezionale con il jack audio da 3,5 mm o la connessione wireless. Grazie alla combinazione di “DSEE Ultimate” e del supporto LDAC, è possibile usufruire dei servizi di streaming con una qualità audio ad alta risoluzione. Supporta anche il più recente Bluetooth LE Audio.

Con il nuovo Music Pro, è possibile utilizzare l’Xperia 5 IV, per registrare musica come in uno studio professionale. Caricando il suono registrato sul cloud, il rumore esterno viene rimosso grazie alla nostra esclusiva tecnologia di separazione delle fonti sonore, riproducendo un suono delicato e di alta qualità come se fosse stato registrato con apparecchiature professionali in uno studio. È inoltre possibile separare i suoni della voce e della chitarra acustica e mixarli con qualsiasi bilanciamento di volume.

Gioca come un professionista, condividi i tuoi momenti vincenti

Lo smartphone offre tutta la velocità, le prestazioni e l’affidabilità necessarie per giocare in mobilità ai massimi livelli. Il display nativo a 120Hz e la riduzione del motion blur a 240Hz consentono di visualizzare il gioco in modo chiaro e fluido.

Grazie al supporto della velocità di scansione tattile a 240Hz, i movimenti rapidi e precisi, con l’azione che si svolge esattamente come l’avete voluta, supportano il vostro gioco. Inoltre, Game Enhancer consente di ottenere un vantaggio sulla concorrenza personalizzando le impostazioni dell’immagine e del suono per creare l’esperienza di gioco perfetta. Inoltre, è possibile effettuare lo streaming live su SNS.

È possibile controllare i commenti degli spettatori in tempo reale e il commento della partita è facile da implementare. Grazie alla registrazione ad alta risoluzione fino a 120 fps, è possibile condividere i momenti di vittoria in tutto il loro splendore.

Alimentazione per le esigenze quotidiane

L’Xperia 5 IV, combina prestazioni potenti e affidabili con una serie di funzioni pratiche per migliorare la vita di tutti i giorni. La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 1, offre prestazioni rivoluzionarie e innovazioni nell’intelligenza artificiale, nei giochi e nella connettività per un’esperienza premium.

Portatelo ovunque e in qualsiasi luogo

Per offrire una maggiore libertà creativa, Sony Xperia 5 IV, è dotato di resistenza all’acqua IP65/68 e, di protezione contro la polvere. Abbastanza resistente per qualsiasi situazione grazie al vetro Corning Gorilla Glass Victus sulla parte anteriore e posteriore.

Nell’ambito dell’impegno di Sony per la sostenibilità, lo smartphone è privo di plastica nella confezione, con componenti in plastica eliminati o sostituiti da materiali cartacei.

Prezzi e disponibilità

L’Xperia 5 IV sarà disponibile a partire da metà-fine settembre 2022 (la disponibilità varierà a seconda del Paese e della regione) al prezzo di circa 1049 euro. Disponibile nelle colorazioni: nero, verde e bianco ecru.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone Xperia 5 IV di Sony? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.