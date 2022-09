Zelda: l’arrivo su Switch di Wind Waker e Twilight Princess sempre più vicino?

Oramai da tempo si vocifera che i capitoli Wind Waker e Twilight Princess di The Legend of Zelda siano in arrivo su Switch, ma ora sembra che si sia arrivati ad un punto di svolta

Praticamente è da più di un anno che fioccano leak, voci di corridoio, teorie e speranze, soprattutto da parte dei fan di The Legend of Zelda, riguardanti il possibile arrivo in versione HD di The Wind Waker e Twilight Princess su Nintendo Switch. Certo, per ora nulla di fatto, ma forse c’è una luce in fondo al tunnel, andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione!

Wind Waker e Twilight Princess: i capitoli di Zelda che vorremmo tanto su Switch

Visto che il catalogo di Nintendo Switch ha visto l’arrivo dei vari capitoli della saga di Zelda, creata in origine da un ispiratissimo Shigeru Miyamoto, questo periodo potrebbe, forse, essere quello migliore per l’arrivo di The Wind Waker e Twilight Princess che, ai tempi, uscirono per il GameCube.

Una possibile conferma di questa speranza sembra provenire da Jeff Grubb che, tramite il suo podcast che vi lasciamo qui sotto, ha affermato come questi due fantastici capitoli saranno annunciati tramite il Direct di settembre della Grande N.

Naturalmente non si sa ancora molto della cosa, anche perché la Casa di Kyoto tace ancora sotto questo fronte, mentre l’unica cosa certa è che il sequel di Breath of the Wild dovrebbe uscire nella primavera del prossimo anno. Cerchiamo dunque di tenere le dita incrociate anche questa volta!

