Recensione Creative Live Cam Sync V3: un nuovo standard di qualità

In questa recensione parlaremo della Creative Live Cam Sync V3, webcam capace di offrire immagini in 2K con uno zoom invidiabile, scopriamola

Il mondo delle webcam è sempre in continuo fermento e le proposte delle aziende sono sempre numerose. Quest’oggi però recensiamo un prodotto che impone un cambio di rotta per molte aziende in termini qualitativi. Stiamo parlando della Creative Live Cam Sync V3, nuovo modello dell’azienda leader in questo e molti altri settori elettronici e di hardware. Non indugiamo oltre e andiamo a descrivere questa webcam nei dettagli.

Confezione e unboxing | Recensione Creative Live Cam Sync V3

Iniziamo con l’unboxing di un prodotto curato nei minimi dettagli. Come Creative sa bene, anche la confezione merita tutta la cura e l’attenzione possibile. Si tratta di comunicazione ed estetica e questa webcam non disdegna nemmeno da quel punto di vista. All’interno della confezione, ben protetta, troviamo la webcam e la manualistica.

Caratteristiche tecniche

Di seguito, per completezza, un riassunto delle principali peculiarità di questa webcam di casa Creative:

Zoom digitale fino a 4X

Risoluzione massimi QHD (1440p) a 30 fps oppure FHD (1080p) a 30 fps

Campo visivo fino a 95°

Microfono integrato

Dimensioni: di 82 x 53 x 58 mm per un peso di 95,7 grammi

Cavo lungo 1.80 m

Copriobiettivo per privacy

Compatibilità con PC Windows e macOS

Disponibilità di SmartComms Kit solo per Windows

photo16621079962

photo16621079963

Design, materiali e primo utilizzo | Recensione Creative Live Cam Sync V3

Iniziamo a parlare del design, sicuramente non particolarmente innovativo ma comunque consolidato e maturo. Le forme sono molto squadrate, la plastica utilizzata è comunque di buon materiale e non “scricchiola”. La clip universale permette di montare la webcam su ogni PC fisso o laptop. Inoltre il foro per eventuali treppiedi rende questa webcam ideale per ogni caso d’uso. Creative Live Cam Sync V3 è in grado di compiere rotazioni a 360° e inclinazioni fino a 30 gradi.

Appena finita di unboxare l’ho subito messa alla prova collegandola al PC fisso. Ho davvero goduto del “plug-and-play” in quanto istantaneamente il prodotto installa i suoi driver ed è perfettamente pronta all’uso. Ho voluto anche godere dell’esperienza dello SmartComms Kit, disponibile solo su Windows, che permette di accrescerne le funzionalità e le opzioni. La webcam è perfettamente compatibile con Zoom, Skype, Teams, Messanger e chi più ne ha più ne metta.

photo16621079961

photo1662107996

Qualità, funzioni ed esperienza | Recensione Creative Live Cam Sync V3

Non si può sicuramente tralasciare la qualità numero uno di questa webcam, che è la risoluzione 2K QHD. Chiaramente questa risoluzione può essere utilizzata solo con applicazioni di terze parti che supportano questa funzione (tra queste app, per esempio, OBS). Un’altra peculiarità veramente unica è lo zoom digitale 4X. Questo consente direttamente dalla camera, tramite un pulsante touch invisibile sulla parte superiore della scocca di cambiare istantaneamente quantità di zoom. Sono quattro i possibili preset che vanno dal 1X al 4X.

Una webcam al giorno d’oggi non può prescindere da un’ottima qualità video, ma deve essere in grado di assicurare ottima qualità audio. Così è anche su Creative Live Cam Sync V3. Infatti monta doppi microfoni digitali omnidirezionali. Durante i test la voce è veramente pulita, quasi insolito per una webcam.

SmartComms Kit

Un plauso a questa applicazione, esclusiva per Windows, che sicuramente accresce l’esperienza d’uso dei prodotti Creative. Sono essenzialmente due le funzioni veramente importanti che questa app può regalare. Il VoiceDetect, progettato per captare in maniera smart la voce e interrompere il segnale del microfono quando si smette di parlare. Secondo, ma non per importanza, il NoiseClean-out, strumento che rimuove il rumore di fondo indesiderato proveniente da noi. Quindi niente paura di eventuali aspirapolveri, muratori in casa e così via discorrendo.

SmartComms

smartcomms2

Conclusioni e prezzi | Recensione Creative Live Cam Sync V3

Siamo sicuramente di fronte ad una webcam che impone agli altri produttori un cambio di marcia per mettersi al passo. La qualità 2K è sicuramente un cavallo di battaglia su cui cavalcare l’onda, anche se purtroppo ancora disponibile praticamente solo su OBS. Il sistema di montaggio è ottimo, anche se tavolta leggermente corto. La possibilità di rotazione a 360 gradi rende il prodotto veramente versatile e soprattutto lo rende adatto a diversi scopi d’uso. Dall’ufficio allo streaming, potendo vantare uno zoom 4X comandabile molto facilmente dalla webcam stessa. Sono poche le pecche riscontrate, sicuramente avrei apprezzato i 60 FPS in Full HD, che avrebbero veramente aperto un mondo anche allo streaming ad alto livello.

Una webcam che, considerato anche quanto costa, circa 70€ sul sito Creative, è veramente impossibile da non consigliare. Matura, solida e capace di donare una qualità video (ma anche audio!) di tutto rispetto. Vi segnaliamo inoltre che, in questo momento, è possibile usufruire su Amazon di un coupon del valore di 20€, approfittatene! Voi cosa ne pensate di questa Creative Live Cam Sync V3? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.

8.7 UN NUOVO STANDARD DI QUALITA' Punti a favore Qualità 2K QHD

Qualità 2K QHD Pulsante touch per lo Zoom

Pulsante touch per lo Zoom Zoom 4X

Zoom 4X SmartComms Kit

SmartComms Kit Prezzo concorrenziale

Prezzo concorrenziale Punti a sfavore Peccato per i 30 FPS in Full HD

Peccato per i 30 FPS in Full HD Clip leggermente corta