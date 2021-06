Sharp Aquos R6: il cameraphone a 240Hz

Sharp si contraddistingue dalla concorrenza per il design unico dei suoi smartphone. Il nuovo Sharp Aquos R6 infatti è dotato di un display da 6,6″ che ricopre quasi l’intera superficie e di una singola fotocamera posteriore con sensore da 1″ da 20,2MP

La nuova proposta della società giapponese si configura come top di gamma grazie ai suoi 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 ed al SoC Qualcomm Snapdragon 888. A rendere scattante in qualunque contesto il device ci pensano i 128GB di memoria ROM (espandibile tramite MicroSD) di tipo UFS 3.1, tra le più veloci in assoluto. Ma ciò che rende speciale questo smartphone sono il modulo fotografico posteriore ed il suo display OLED, il quale supporta una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz.

Sharp Aquos R6: scheda tecnica

A seguire una breve panoramica della sua dotazione hardware:

Display: OLED Pro IGZO da 6,6″ WUXGA+(2730 x 1260p) con refresh rate regolabile da 1Hz a 240Hz, luminosità di picco 2000nit, sensore di impronte digitali integrato Qualcomm 3D Sonic Max ;

con ; GPU: Adreno 660 ;

; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 888 ;

; RAM: 12GB di tipo LPDDR5 ;

di tipo ; ROM: 128GB per archiviazione interna di tipo UFS 3.1 espandibile tramite slot MicroSD fino ad 1TB (~1024GB);

per archiviazione interna di tipo espandibile tramite slot MicroSD fino ad (~1024GB); fotocamera posteriore: sensore principale da 1″ da 20,2MP , lenti Summicron di Leica f/1.9 con lunghezza focale equivalente a 19mm;

da , lenti Summicron di Leica f/1.9 con lunghezza focale equivalente a 19mm; fotocamera anteriore: 12,6MP , f/2.3;

, f/2.3; connettività: IP68, jack audio a 3,5mm, 5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C ;

; batteria: 5000mAh ;

; dimensioni: 162 x 74 x 9,5mm ;

; peso: 207g ;

; colori: Black, White ;

; OS: Android 11

Sharp Aquos R6: analisi

Oltre al processore di primo livello ed al generoso quantitativo di memoria RAM, questo smartphone eccelle dal punto di vista fotografico. Per quanto possa sembrare strana la presenza di un unico obiettivo posteriore, quest’ultimo è dotato di un sensore enorme, da ben 1″ da 20,2MP. A questo sono state poi abbinate delle lenti Summicron di Leica con una lunghezza focale equivalente a 19mm, rendendolo di fatto un obiettivo grandangolare. Il secondo punto di forza impareggiabile risiede nella frequenza di aggiornamento del display OLED da 6,6″ WUXGA+ che è possibile settare in un range che va da 1Hz a 240Hz. Ciò si rivelerà utile in quelle situazioni dove non è richiesta un’elevata fluidità, ad esempio durante la lettura di un testo.

Questo andrà a riflettersi anche sull’autonomia, visto che un refresh rate estremamente basso impatterà pochissimo sulla batteria. I 240Hz massimi invece faranno gola ai videogiocatori incalliti, i quali potranno contare su un vantaggio considerevole durante le loro battaglie online, grazie all’estrema fluidità dei movimenti anche durante i momenti più concitati. Lo Sharp Aquos R6 sarà disponibile a partire da Giugno, purtroppo solo in Giappone.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di Sharp? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!