Overwatch: confermato il crossplay, ecco quando arriverà

Gli sviluppatori di Overwatch hanno parlato della funzione crossplay e di quando questa verrà implementata nel gioco suddetto

Nell’ambito dei titoli multipiattaforma e multiplayer con più seguito sarebbe davvero impossibile non citare Overwatch di Blizzard e ora sembra proprio che le “barriere di gioco” tra la community di questo titolo siano destinate ad essere abbattute. In un nuovo video Developer Update, il game director Aaron Keller ha riferito che la funzionalità crossplay arriverà a breve e “unirà” insieme tutte le piattaforme (PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch) sulle quali Overwatch è giocabile (con qualche eccezione di cui vi parleremo più avanti). Per festeggiare, tutta la community di gioco riceverà un bounty dorato quando la funzione diventerà attiva. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Overwatch: sì al crossplay ma con alcune limitazioni

In un’ampia FAQ, Blizzard ha chiarito alcuni punti sul crossplay che arriverà su Overwatch. I progressi non verranno trasferiti tra i sistemi, né le statistiche e i gradi verranno ripristinati. Il crossplay sarà abilitato per impostazione predefinita, i giocatori della console possono disattivare l’opzione o tramite le impostazioni di sistema di Xbox (sebbene i tempi di coda possano aumentare di conseguenza). È interessante notare che i giocatori PC non saranno in grado di disattivare il crossplay.

Non preoccupatevi troppo però: la funzione sarà abilitata solo per le modalità di gioco non competitive, almeno dall’inizio. Quando la beta sarà pubblicata, la modalità competitiva avrà due pool separati per i giocatori console e PC e non sarà “mischiata”. I giocatori della console possono essere raggruppati con i giocatori PC, ma verranno inseriti nel pool di matchmaking relativo al PC (e l’opzione della mira assistita del controller è disabilitata). E anche se usate un controller su PC, rimarrete sempre nel pool di matchmaking del PC.

Il lancio del crossplay è previsto per la stagione 28 della modalità competitiva. Il crossplay per la competizione sarà disponibile il 1° luglio nella stagione 29 con i giocatori su diverse console in grado di raggrupparsi. Il team di sviluppo monitorerà il feedback quando la funzionalità sarà attiva, quindi tutto rimane un po’ un “cantiere aperto” e la risposta della community sarà fondamentale, soprattutto nella prima fase.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.