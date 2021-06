Monark: ecco il nuovo gioco dagli sviluppatori di Shin Megami Tensei

Monark: questo è il nome del prossimo “folle” RPG scolastico degli autori di Shin Megami Tensei. Ecco tutti i dettagli

Monark, l’RPG “new school” dell’ex staff degli storici Megami Tensei e Shin Megami Tensei debutterà su PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch il 14 ottobre in Giappone. L’annuncio è apparso sull’ultimo numero di Weekly Famitsu. La casa di sviluppo del progetto in questione è Lancarse e lo stesso sarà pubblicato da FuRyu. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Monark: gli ex sviluppatori di Shin Megami Tensai hanno rilasciato l’intervista che vi proponiamo qui in basso

L’intreccio di Monark, il nuovo RPG dagli ex-sviluppatori della serie Shin Megami Tensei, segue le vicende del True Student Council, che è stato istituito per risolvere le situazioni anomale in una misteriosa scuola nipponica. Il protagonista, che diventa vice capo del consiglio, sceglie un compagno tra quattro personaggi per sfidare il paranormale.

La storia principale avrà più finali e ognuno dei personaggi principali vivrà vicende fortemente diversificate tra loro. Le battaglie sono basate su comandi con un sistema di turni a movimento libero. Aumentare il livello di “Madness” vi permetterà di usare abilità più potenti, ma se esagererete, i vostri personaggi perderanno definitivamente la testa e si scateneranno indistintamente contro bersagli amici e nemici, rendendo pressoché impossibile combattere.

C’è anche un sistema “EGO“, che rappresenta i livelli di desiderio del giocatore di orgoglio, ira, invidia, lussuria, gola e accidia. Questi cambiano a seconda delle scelte che fate, e influenzano anche i demoni che potete impiegare come “subalterni”.

Le componenti visive, gli outfit e le voci dei sottoposti possono essere personalizzate. La rivista ha anche proposto un’intervista con gli sviluppatori, ecco cosa è emerso:

Ci siamo emozionati parlando di Shin Megami Tensei IF e di come al giorno d’oggi non ci siano giochi simili, quindi abbiamo costruito il prototipo per Monark tenendo conto della visione del mondo e dell’atmosfera che pensavamo fosse importante preservare in un progetto di gioco di ruolo scolastico. Non possiamo fare a meno di ringraziare abbastanza [i creatori che si sono uniti al progetto percependo il nostro entusiasmo. La chimica con gli altri creatori c’era e siamo stati in grado di sviluppare il gioco con i vari team.

Il trailer di debutto di quattro minuti e il video introduttivo con la colonna sonora di Monark sono programmati per il rilascio domani 10 giugno alle ore 5:00.Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.