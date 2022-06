HUAWEI FreeBuds Pro 2: cuffie wireless con audio professionale Hi-Res

HUAWEI FreeBuds Pro 2, Le nuove cuffie wireless con audio professionale Hi-Res per riscoprire il vero suono della musica e una cancellazione del rumore avanzata. Gli utenti possono ora concedersi un’esperienza di ascolto elevata e personalizzata, recuperando il suono nella sua forma più autenticae realistica

In occasione dell’evento europeo di Berlino dedicato all’ecosistema Smart Office & Audio, Huawei Consumer Business Group (CBG) ha annunciato il lancio di HUAWEI FreeBuds Pro 2, gli auricolari TWS di ultima generazione che offrono un ulteriore miglioramento dell’esperienza audio a tutti i consumatori.

Sfruttando le competenze di Huawei nella creazione di auricolari TWS, gli ultimi arrivati sono all’altezza del nome della famiglia HUAWEI FreeBuds, offrendo un suono autentico in grado di incantare l’udito.

Prova il suono nella sua forma più autentica

HUAWEI FreeBuds Pro 2 sono caratterizzate da un sistema del suono unico “Ultra-hearing True Sound Dual Drive” che coordina in maniera intelligente il doppio speaker, facendoli lavorare in perfetta coesione, per una prestazione audio eccellente.

Il dispositivo dispone di un diaframma planare tipico degli auricolari di gamma alta in grado di produrre acuti e sfumature di suono in maniera chiara e precisa, così come dispone di un driver dinamico a quattro magneti per le frequenze medio-basse che riescono a coprire fino ai bassi più potenti. Il risultato è un ampio spettro sonoro da 14Hz fino a 48kHz1 che rappresenta in maniera accurata tutti i dettagli del suono.

Disponendo della tecnologia di tripla equalizzazione adattiva, possono sintonizzare l’audio in maniera automatica in base alla struttura del canale uditivo, la posizione in cui sono indossati e il livello del volume per un suono personalizzato sul momento. In coppia con il protocollo audio codificato LDACTM, l’esperienza audio risulta maggiormente ottimizzata per offrire sessioni di ascolto ad altissima definizione con una trasmissione del segnale audio fino a 990kbps.

Certificati con la certificazione HWA e Hi-Res Audio Wireless, garantiscono la migliore esperienza audio possibile, senza tener conto di come, dove e a quale volume vengono ascoltati i vostri brani preferiti. Le HUAWEI FreeBuds Pro 2 sono state co-sviluppate con Devialet.

I due marchi hanno unito il loro comune impegno nella ricerca di un suono di qualità professionale, lavorando insieme per regolare con precisione l’esperienza acustica del dispositivo per far sì che anche gli audio fili più esigenti siano soddisfatti della sua eccellente qualità sonora.

Capacità di cancellazione del rumore leader del settore grazie a importanti innovazioni avanzate

HUAWEI FreeBuds Pro 2 offre agli utenti la cancellazione attiva del rumore avanzata. Il suo sistema di cancellazione del rumore a 3 microfoni con un microfono a sensore osseo addizionale, aumenta la profondità media dell’ANC del 15% rispetto al suo predecessore, mentre l’ANC intelligente 2.0 identifica con precisione il campo sonoro esterno e seleziona la modalità di cancellazione del rumore più adatta per un ascolto confortevole.

Anche in volo, l’ANC intelligente 2.0, che è in grado di cancellare il rumore fino a 47dB, elimina i rumori fastidiosi dei motori degli aerei, consentendovi di viaggiare tranquilli e sereni grazie all’esclusiva curva di cancellazione del rumore degli aerei. La nuova tecnologia di cancellazione del rumore Pure Voice, in grado di garantire chiamate chiare e silenziose è basata su un sistema 4-Mic Call Noise Cancellation, combinato con un algoritmo di cancellazione del rumore di una rete neurale profonda (DNN) esclusiva Huawei.

Questo si traduce con una maggiore accuratezza nella rilevazione delle voci umane e nella cancellazione del rumore circostante, in questo modo gli utenti possono sperimentare una qualità del suono chiara durante chiamate e videochiamate di lavoro e non, non importa dove essi siano. Adottando un nuovo design a prova di vento, HUAWEI FreeBuds Pro 2 possono ridurre efficacemente i rumori prodotti dal vento.

Il loro design ergonomico unito all’algoritmo intelligente per la cancellazione del rumore del vento aiuta HUAWEI FreeBudsPro 2 nella resa di chiamate di qualità eccellenti anche in condizioni di forte vento.

Ridefinire l’esperienza della connessione audio per una maggiore comodità

Le HUAWEI FreeBuds Pro 2 permettono la connessione continua con due dispositivi per lo switch automatico delle chiamate da un dispositivo all’altro. La loro caratteristica di connessione doppia supporta tutti i dispositivi di casa Huawei, tra cui smartphone, tablet, PC e Smartwatch, così come i sistemi smart Andoid, iOS e Windows.

Audio Connection Centre, permette agli utenti di visualizzare gli ultimi dieci dispositivi connessi agli auricolari per uno scambio veloce tra essi. Gli auricolari vengono visualizzati sullo schermo dei dispositivi Super Device di Huawei, connessi con un semplice drag and drop.

Prestazioni stupefacenti su tutti i fronti

Piccole ma potenti, grazie alla lunga durata della batteria. Equipaggiate con la tecnologia ANC, è possibile utilizzarle attivamente fino a 4 ore e fino a un totale di 18 ore se inserite in custodia.

Con tecnologia ANC disattivata si arriva fino a 6.5 ore di ascolto per un totale di 30 con la custodia. Se sei in viaggio, HUAWEI FreeBuds Pro 2 supporta anche la ricarica reverse della custodia tramite cellulare o dal tablet. Inoltre, grazie alla resistenza agli spruzzi d’acqua certificata IP547 le prestazioni restano inalterate da pioggia e sudore.

Prezzi e disponibilità

Sono disponibili in tre colorazioni simbolo della semplicità e dell’eleganza di Huawei: Silver Frost e Ceramic White, i colori preferiti dagli utenti, così come Silver Blue, la new entry nella famiglia FreeBuds. Pensata per rappresentare un colore da sogno, Silver Blue è la nuova colorazione ispirata alle stelle della galassia.

Disponibili su Huawei Store al prezzo di 199,90€. Inoltre, dal 29 giugno all’11 luglio si ottiene:

30 euro di sconto con il codice AFREEBUDS

1 custodia per le HUAWEI FreeBuds Pro 2

3 mesi gratuiti di HUAWEI Video solo per i nuovi utenti e 14 giorni di prova gratuita a Qello Concertper tutti i nuovi utenti

3 mesi gratuiti di HUAWEI Musicper i nuovi utenti e 3 playlist (Orchestral Music, Top Rap Italia, Hot Hits Italia)

Dal 12 luglio al 17 agosto, per celebrare al meglio la stagione estiva, esclusivamente su Huawei Store, sarà possibile acquistare HUAWEI Freebuds Pro 2 e ottenere:

HUAWEI Band 7

1 custodia per HUAWEI FreeBuds Pro 2

3 mesi gratuiti di HUAWEI Video per tuttii nuovi utenti e 14 giorni di prova gratuita a Qello Concert

3 mesi gratuiti di Huawei Musicper tutti i nuovi utentie 3 playlist (Orchestral Music, Top Rap Italia, Hot Hits Italia)

Per maggiori informazioni visita il sito internet dedicato.