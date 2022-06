Fire 7: ora disponibile all’acquisto in Italia

Fire 7, il tablet di nuova generazione, è ora disponibile all’acquisto in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova versione

Sono passati ormai 11 anni da quando la società di Seattle ha messo in vendita il suo primo tablet. Nel corso degli anni il progetto è stato sempre implementato e ha dato vita a varie generazioni di questo dispositivo. Così è anche per il nuovo Fire 7, da oggi disponibile all’acquisto. Maggiori prestazioni, velocità e autonomia per il nuovo tablet di Amazon: l’esperienza migliorata offre il doppio della RAM e il 40% in più di durata della batteria per divertirsi e intrattenere tutta la famiglia. Le dimensioni compatte del nuovo tablet di Amazon lo rendono il perfetto compagno di viaggio.

Tutti i dettagli sul nuovo Fire 7 di Amazon

Il nuovo tablet ha un processore quad-core da 2,0 GHz più veloce del 30% e una RAM con una capacità doppia rispetto alla generazione precedente, per tornare velocemente al proprio videogame o saltare rapidamente da un’applicazione all’altra. L’incremento del 40% di autonomia in più rispetto alla generazione precedente permette di avere un massimo di 10 ore di navigazione, riproduzione video e altro ancora. Disponibile con adattatore USB-C e 5W in-box per una ricarica più facile.

Con uno schermo da 7 pollici, è comodo da portare in giro e resiste a schizzi d’acqua, cadute e usura quotidiana, risultando due volte più resistente di iPad Mini (2021) nei test di caduta. Grazie a un display di queste dimensioni è possibile guardare o scaricare film e programmi TV su Prime Video, Netflix, Disney+, e altri servizi. Si possono anche utilizzare applicazioni come TikTok, effettuare chiamate su Zoom (grazie alle fotocamere anteriore e posteriore da 2 MP con registrazione video HD 720p), connettersi con gli amici su Facebook o Instagram, navigare sul web, leggere eBook, e giocare. Con la modalità scura supportata da Android, sarà possibile leggere comodamente in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte, grazie ad una visualizzazione bianco su nero.

Come parte dell’impegno di Amazon per il Global Climate Pledge, i tablet presentano la certificazione ‘Reducing CO2’ di Carbon Trust, con un design che riflette l’obiettivo di decarbonizzazione in linea con il Climate Pledge. Inoltre, i tablet presentano il 35% di plastica riciclata post-consumo e il 95% del suo imballaggio è realizzato con fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Questo nuovo modello è disponibile nelle versioni da 16 GB e 32 GB, con configurazione con o senza pubblicità a partire da 79,99 €. Tuttavia sarà possibile espandere la memoria interna fino a 1 TB con una scheda microSD. Cosa ne pensate del nuovo Fire 7? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo mobile, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!