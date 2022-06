HUAWEI MateBook D16: il laptop per il lavoro e lo studio

HUAWEI MateBook D16,il laptop perfetto per il lavoro e lo studio Il nuovo device offre ampio display,design leggero, prestazioni potenti, connettività Super Device per un’esperienza di Smart Office senza soluzione di continuità

Huawei, azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia oggi il nuovo HUAWEI MateBook D 16, un laptop leggero ad alte prestazioni con un ampio display da 16 pollici.

Questo nuovo modello della famiglia Huawei dedicata allo Smart Office non solo offre le caratteristiche della serie MateBook in termini di estetica, innovazione ed esperienza smart, ma apporta anche numerosi miglioramenti, tra cui il nuovissimo display HUAWEI FullView, il processore Intel Core Serie H di 12a generazione ad alte prestazioni, un corpo metallico leggero e un’esperienza di collaborazione cross-device.

Il nuovo HUAWEI MateBook D 16 è il compagno perfetto per il lavoro ibrido e per dare vita al proprio talento creativo.

Display Full View da 16 pollici: Il concentrato di produttività

Un’approfondita ricerca sulle esigenze dei consumatori condotta da Huawei, ha rilevato che il desiderio da parte dei consumatori di possedere computer portatili leggeri da 16 pollici è in continua crescita.

Con il passaggio a una modalità di lavoro e di studio da remoto, è aumentatala richiesta di computer portatili leggeri con ampio schermo e alte prestazioni. Il nuovo HUAWEI MateBook D 16 è pensato per soddisfare questa necessità e superare ogni aspettativa. Consente di trascorre un lungo periodo di tempo davanti allo schermo garantendo la protezione degli occhi senza però trascurare la qualità dell’esperienza visiva.

È dotato di un display Full View da 16 pollici con un rapporto schermo-corpo del 90%, e un innovativo aspect ratio16:10. Rispetto al tradizionale aspect ratio16:9, HUAWEI MateBook D 16 offre una visione più ampia per una maggiore produttività quando si lavora con pagine web, grafici, dati e documenti scritti, oltre a un’eccellente esperienza di intrattenimento. Inoltre, grazie alla sua elevata portabilità, al suo leggero corpo metallico che pesa come un laptop da 15,6 pollici, con soli 1,7 kg, permette di essere produttivi anche in movimento.

HUAWEI MateBook D 16 assicura agli utenti la protezione dei propri occhi grazie alla certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e, al contempo, riproduce accuratamente i colori delle immagini senza che si crei un effetto giallo. Inoltre, il display adotta anche il DC Dimming che aiuta ad alleviare l’affaticamento degli occhi.

Libera la tua creatività con prestazioni potenti

HUAWEI MateBook D 16 è dotato di processore Intel Core H-Series i7-12700H di 12a generazione, con un TDP fino a 40W, RAM a doppio canale e un’unità a stato solido ad alta velocità che gestisce in modo impeccabile ed efficiente scenari di utilizzo multitasking e complessi, come l’analisi dei dati, la compilazione di codici, l’apertura di più pagine web, grafici o PowerPoint.

Nonostante le elevate prestazioni, il device non si surriscalda neppure in caso di uso intenso, grazie al sistema di raffreddamento Huawei Shark Fin Fan. Con il passaggio dalla modalità Standard a quella Performance, HUAWEI MateBook D 16 rivela tutto il suo potenziale per soddisfare le diverse esigenze del lavoro d’ufficio e della creazione di contenuti.

Oltre dalla potenza di elaborazione, le prestazioni di HUAWEI MateBook D 16, un vero mostro in grado di sfidare ogni condizione della rete, dipendono dall’innovativa tecnologia dell’antenna Metaline che consente di usufruire di reti wireless stabili. Anche in presenza di segnali Wi-Fi deboli, la velocità di download è aumentata del 55%, mentre il ritardo nel gaming e nelle videoconferenze è diminuito rispettivamente del 57% e del 67%.

Inoltre, ha una corsa dei tasti di 1,5 mm e un design soft landing, ispirato alle sonde spaziali, per facilitare la digitazione continuativa anche per tutto il giorno. Il nuovo tastierino numerico individuale consente di lavorare con grafici, dati e documenti in modo più efficiente, e i tasti di scelta rapida permettono di accedere direttamente alle funzioni più utilizzate per una maggiore produttività.

Smart conference, sempre e ovunque

Poiché il lavoro ibrido sta diventando la normalità, le persone hanno bisogno di poter vivere meeting virtuali in modo coinvolgente, sicuro ed efficiente in ambienti complessi. Per questo motivo, la soluzione Smart Conference con AI Sound e AI Camera di HUAWEI MateBook D 16 è pensata per favorire la partecipazione a riunioni sempre e ovunque.

La fotocamera cristallina da 1080P AI Camera, rende le videoconferenze un piacere, grazie alla qualità dell’immagine e alle funzioni AI intelligenti. Durante una videochiamata, la Follow Cam dell’AI Camera regola lo schermo in tempo reale per mantenere l’interlocutore al centro dell’inquadratura ein questo modo, anche se si muove, non ci si distrae mai da ciò che sta dicendo.

La funzione Eye Contact utilizza l’intelligenza artificiale per adattarsi alla linea visiva dell’utente così che gli occhi dell’interlocutore guarderanno i vostri, per una conversazione più naturale e confortevole.

Sfondo virtuale

Uno degli aspetti più fastidiosi di una videochiamata può essere quello di dover riordinare una stanza in disordine o di essere distratti dalle persone che si muovono dietro di voi in un caffè affollato. Lo sfondo virtuale permette di mantenere privacy e concentrazione, grazie agli sfondi statici e dinamici integrati, come uffici, caffetterie o paesaggi esterni.

È anche possibile scegliere un’immagine da avere come sfondo o utilizzare la sfocatura dello sfondo AI per distorcere ciò che accade alle spalle. Dotato di una configurazione quadrupla di microfoni posizionati lungo i bordi che supporta la ricezione del suono da fonti distanti fino a cinque metri dal dispositivo.

Gli algoritmi di riduzione del rumore AI sono in grado di ridurre il rumore di fondo durante una chiamata, mentre il Personal Voice Enhancement aiuta a concentrarsi sull’altoparlante.

Super Device per un’esperienza smart

HUAWEI MateBook D 16 porta la collaborazione tra più dispositivi a un livello completamente nuovo, grazie alla funzionalità Super Device, che garantisce massima produttività con un’unica esperienza multidispositivo. Consente, infatti, di connettersi senza problemi ad altri dispositivi Huawei nelle vicinanze attraverso la collaborazione tra di loro.

È sufficiente posizionare gli auricolari, i mouse, le tastiere, gli altoparlanti e le stampanti Huawei vicino a MateBook D 16: il portatile li riconoscerà automaticamente e fornirà una richiesta per associare i device in modo rapido e semplice.Con gli smartphone e i tablet è ancora più utile.

Una volta collegato il telefono in modalità wireless, l’interfaccia utente viene visualizzata sullo schermo del laptop, in modo da poterlo utilizzare come se lo smartphone e il laptop fossero un unico dispositivo. È possibile accedere e modificare i file, utilizzare e gestire fino a tre finestre di app del telefono contemporaneamente, rispondere a chiamate video o audio dal telefono attraverso il MateBook e persino utilizzare il mouse e la tastiera per controllare lo smartphone.

Tre modalità da scoprire

Il tablet può essere trasformato in un blocco da disegno o in un secondo schermo, con documenti, immagini e altro ancora condivisi senza soluzione di continuità tra i due. In modalità Mirror, lo schermo del laptop viene proiettato sul tablet ed entrambi i dispositivi visualizzano lo stesso contenuto: il tablet può beneficiare delle prestazioni del laptop, mentre il laptop può accedere allo stilo del tablet, rendendo il disegno ancora più semplice.

Con la modalità Extend, il display del portatile viene esteso al tablet che può così fungere da monitor esterno e scorrere e sfogliare facilmente tra i due dispositivi, perfetto per prendere appunti durante una lezione o una riunione. Infine, la modalità Collaborate consente di condividere i contenuti tra i dispositivi con un semplice drag and drop, in modo che tutto ciò che è rimasto su uno dei due dispositivi possa essere facilmente trasferito sull’altro. MateBook D 16 può anche essere collegato a un monitor MateView per poter vedere il proprio lavoro su uno schermo ancora più grande.

Il portatile supporta anche la gestione dei file multi dispositivo e la ricerca AI:la prima consente agli utenti di effettuare facilmente ricerche tra i dispositivi collegati, offrendo un’esperienza di collaborazione tra laptop e gli altri device, la seconda supporta la ricerca rapida di file e immagini sul PC, su Internet e su altri dispositivi interconnessi per una maggiore flessibilità.

Il dispositivo di produttività perfetto per l’era del lavoro ibrido

Considerando l’ampio schermo di MateBook D 16, la leggerezza, la portabilità, le potenti prestazioni, le funzioni di videoconferenza intelligenti e la connettività Super Device, senza soluzione di continuità, è facile capire perché si possa considerare questo laptop come il dispositivo di produttività perfetto per l’era del lavoro ibrido. È inoltre dotato della seconda generazione del Pocket Charger da 65W e di un maggior numero di porte per connessioni flessibili per rimanere sempre connessi ovunque ci si trovi.

Prezzi, disponibilità e promozioni

Nella versione con processore i7-12700H(16GB + 512GB) di 12a generazione è disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store al prezzo di 1.299,00 euro con in omaggio l’estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno.

La versione con processore i5-12450H(16GB + 512GB)di 12a generazione è disponibile in pre-ordineda oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store al prezzo di 999,00 euro con in omaggio l’estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno.

Con l’acquisto di HUAWEI MateBook D 16 si può ottenere un fantastico regalo scegliendo tra:

FreeBuds Pro

MatePad 11 (Wi-Fi 6GB+64GB) per gli appassionati di design

(Wi-Fi 6GB+64GB) per gli appassionati di design MouseSwift

HUAWEI Display 23.8’’ : per chi non può più rinunciare allo smartworking

: per chi non può più rinunciare allo smartworking HUAWEI MateView GT 27’’: per i gamer più esigenti

Per scoprirela categoria PC visitare il sito internet dedicato. Tutti coloro che sceglieranno Huawei Store per i propri acquisti potranno beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. I device saranno infatti consegnati all’utente entro uno o due giorni lavorativi.

Oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni Huawei, l’e-commerce del brand permette agli utenti di gestire pagamenti online in totale sicurezza o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi.

