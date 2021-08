Oddworld: Soulstorm in arrivo su console Xbox

Dopo aver debuttato in prima vera su PlayStation Plus, Oddworld: Soulstorm è in procinto di sbarcare anche su console della famiglia Xbox

Tempo di novità per tutti i fan del Mudokon Abe in possesso di una console firmata Microsoft. Oddworld Inhabitants, difatti, ha confermato da poco che il suo ultimo lavoro, Oddworld: Soulstorm è in procinto di sbarcare anche su console della famiglia Xbox, dopo aver debuttato in primavera su PC e hardware PlayStation. La conferma arriva per mezzo dell’account Twitter del team, che tramite un video teaser ha confermato l’imminente uscita della nuova incarnazione del titolo.

Oddworld: Soulstorm pronto ad esordire su console Xbox

L’esordio ufficiale della produzione va fatto risalire allo scorso mese di Aprile, durante il quale Abe ha fatto il proprio ritorno su PC via Epic Games Store e PS4/PS5, in questo ultimo caso come parte dell’offerta PlayStation Plus. Adesso è atteso su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, sebbene non sia stata ancora fornita una data di lancio precisa. I dettagli, pertanto, si fermano al momento qua, sebbene i fan siano curioso di sapere se il gioco sarà disponibile sin dal lancio anche tramite Xbox Game Pass.

Sebbene apprezzato dalla community, l’annuncio in questione non rappresenta certo una sorpresa, dato che l’esclusività di Oddworld: Soulstorm è sempre stata di natura temporale, come confermato anche dalla classificazione ESRB legata alle console Microsoft comparsa qualche tempo fa.

Che cosa ne pensate dell’arrivo di Abe su macchine Microsoft? Siete curiosi di provare il titolo (a proposito, qua trovate anche la nostra recensione)? Fateci sapere le vostre impressioni attraverso la sezione dei commenti, qua sulle pagine di tuttoteK. Magari dopo aver dato anche un’occhiata alle numerose offerte legate al mondo del gaming che potete trovare su Instant Gaming, dove sono disponibili tantissimi giochi acquistabili a prezzo scontato.