La Paramount ha dato il via ad una produzione del remake del grande classico di Hitchcock, Caccia al Ladro. Nei panni di protagonista e produttrice ritroviamo la poliedrica Gal Gadot

Caccia al Ladro di Alfred Hitchcock uscì nel 1955 e fu interpretato da due tutt’ora intramontabili star: Grace Kelly e Cary Grant.

Grace Kelly si trovava in una fase di grande splendore e alla sua terza prova col regista, quindi perfetta per la parte di donna seducente e imprevedibile, nascosta dall’apparenza di bionda, fredda e distaccata, vero “ghiaccio bollente” come la definì lo stesso Hitchcock.

Mentre Cary Grant riuscì a risultare credibile come partner malgrado avesse allora già 50 anni, grazie alla sua eleganza, affabilità e ironia.

La trama e i punti di forza dell’originale

La storia ha come protagonista un ex ladro di gioielli, “il Gatto“, che cerca di riscattare la sua reputazione catturando un rapinatore che si rifà al suo modus operandi, derubando i ricchi turisti sulla Costa Azzurra. Mentre è sulle tracce del vero malfattore, conquista pure il cuore di una miliardaria americana che inizialmente non crede nella sua innocenza.

Hitchcock affidò la sceneggiatura al fidato collaboratore John Michael Hayes con cui lavorò con soddisfazione e successo in ben quattro film. I dialoghi risultarono brillanti, pieni di giochi di parole, e audaci per i numerosi doppi sensi.

Cosa sappiamo ora del remake

Oggi pare sia in produzione un remake della pellicola sempre della Paramount, che sarà prodotta e interpretata da Gal Gadot, probabilmente nel ruolo che fu di Grace Kelly. Una scommessa piuttosto azzardata per l’interprete di Wonder Woman, che presto rivedremo al cinema in Assassinio sul Nilo. La sceneggiatura di questa nuova versione di Caccia al Ladro sarà scritta da Eileen Jones e attualmente non abbiamo ancora un regista.

Rifare un classico di Alfred Hitchcock è sempre un’operazione delicata, il confronto con l’originale sarà automatico e rischia di essere ingombrante, ma la Paramount Pictures è fiduciosa nelle grandi capacità della poliedrica Gal Gadot.

E voi siete curiosi di vederla in questo nuovo ruolo?

