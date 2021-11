Honor 50: arriva in Italia

Disponibile alla vendita a partire dal prossimo 12 novembre, il nuovo Honor 50 è un device di fascia alta che monta un potente obiettivo posteriore da 108MP ed un display OLED da 6,57″ con refresh rate a 120Hz

Caratterizzato da un design accattivante, l’Honor 50 è uno smartphone che fa dei suoi punti di forza il comparto fotografico ed il pannello frontale dalle importanti dimensioni (6,57″). Sotto la scocca sono presenti un SoC Snapdragon 778G 5G di Qualcomm e 2 tagli diversi per quanto riguarda la memoria RAM (6GB/8GB) e la memoria ROM (128GB/256GB). Il resto della dotazione vede una batteria da 4300mAh e la presenza di Android 11 con interfaccia Magic UI 4.2 a muovere il tutto.

Honor 50: scheda tecnica

Display: OLED da 6,57″ curvo 75° FHD+, 392ppi, 1,07 miliardi di colori, 100% DCI-P3, refresh rate fino a 120Hz, campionamento del tocco a 300Hz ;

da ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G ;

; RAM: 6GB/8GB ;

; ROM: 128GB/256GB ;

; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 108MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + sensore di profondità da 2MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + sensore di profondità da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 32MP ;

; Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, jack da 3,5mm, NFC, sensore di impronte digitali integrato nel display ;

; Batteria: 4300mAh con ricarica rapida SuperCharge 66W ;

con ricarica rapida ; Dimensioni: 159,6 x 73,76 x 7,78mm ;

; Peso: 175g ;

; Colori: Emerald Green, Midnight Black, Frost Crystal e Honor Code con logo Honor sulla cover posteriore ;

; OS: Android 11 con Magic UI 4.2 ;

; Prezzo versione 6GB RAM/128GB ROM: 529 euro ;

; Prezzo versione 8GB RAM/256GB ROM: 599 euro

Honor 50: analisi

Il display OLED da 6,57″ con refresh rate fino a 120Hz regalerà neri profondi e colori più vividi insieme ad una maggiore fluidità durante lo scrolling delle pagine web o la fruizione di videogame. Questi ultimi avranno performance solidissime grazie al potente SoC Qualcomm Snapdragon 778 5G supportato da 6GB/8GB di memoria RAM. Si sottolinea la presenza della tecnologia di accelerazione grafica GPU Turbo X, che consente di raggiungere prestazioni elevate durante le sessioni di gioco più impegnative.

La memoria ROM sarà disponibile in 2 tagli: da 128GB o 256GB, quantità più che sufficienti per l’immagazzinamento di foto, video e l’installazione di App. Stando alla scheda tecnica la qualità fotografica sarà di altissimo livello grazie al sensore principale da 108MP. Il sensore frontale da 32MP dovrebbe garantire anch’esso autoscatti di buona qualità. Il device supporta le reti di ultima generazione 5G per la massima velocità di navigazione ad internet. Parlando di autonomia, infine, la batteria da 4300mAh supporta la ricarica rapida a 66W che permette di avere una carica dallo 0% al 70% in soli 20 minuti.

Cosa ne pensate di questo smartphone Honor? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!