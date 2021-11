Mario Party Superstars: come salire di livello in fretta

La svolta da gioco di ruolo vista in Mario Party Superstars porta con sé il bisogno di salire di livello: vi spieghiamo il come e il perché

Sappiamo bene cosa vi starete chiedendo: “cosa accidenti hanno in comune Mario Party Superstars e il fatto di salire di livello?”, e la risposta vi sorprenderà. Il motivo per cui l’abbiamo lodato nella nostra recensione (con un otto e mezzo e senza troppa pignoleria) è la sua capacità di offrire tanto da subito senza però mancare di contenuti da sbloccare. C’è di che rimboccarsi le maniche per avere le monete necessarie a sbloccare lo sbloccabile, ma i profili di ogni giocatore vantano altrettante scalate per raggiungere i livelli più elevati. Naturalmente, alla vetta le ricompense non mancano, e sapete già cosa vuol dire: guida!

“Quanto, scusa?”

La scalata di Mario Party Superstars vi porterà a salire fino al livello 50. Non si tratta propriamente di un processo proibitivo, ma come abbiamo già detto vi aspetta una ricompensa. Quel che vi possiamo consigliare, e lo stesso vale anche per la nostra guida alle monete, è di coinvolgere sempre anche gli altri profili sulla vostra console, se ne avete. Non tanto per giocare in compagnia, quanto per dare una doverosa spintarella anche agli altri giocatori. Essendo minori le ricompense per ogni partecipante, questo non permette di effettuare il processo “una volta sola”, ma quantomeno riduce il tempo impiegato per tutti.

Gli anni in motorino sempre in due – come salire di livello in Mario Party Superstars

Se siete dei completisti e volete salire fino al livello massimo anche in un titolo come Mario Party Superstars, c’è un metodo molto mirato per riuscirci. Ciò vi riporterà inevitabilmente alla nostra montagna preferita, il Monte Minigiochi. Così come con le monete, anche in questo caso dovrete limitarvi alle sfide di coppia e, per estensione, al traguardo fissato sulle tre Stelle. Naturalmente, giocare esclusivamente alla minoranza dei giochi due contro due potrebbe risultare stancante. Se però la cosa può farvi sentire meglio, utilizzare questo metodo offline vi garantirà 530 punti esperienza.

Oppure può bastare il buon senso – come salire di livello in Mario Party Superstars

In alternativa, se limitarvi sempre agli stessi minigiochi dovesse rivelarsi estenuante, potete sempre giocare a questo titolo per com’è stato concepito. Che li si giochi da soli, in compagnia o tramite il semplicemente eccelso online, in generale i tabelloni possono nascondere un grande boost ai vostri punti esperienza. Naturalmente, a patto che li portiate a termine. A inizio gioco non è raro vedere aumenti di livello multipli, e ovviamente c’è un rapporto di proporzionalità diretta con il numero di turni. Più turni, più minigiochi e, in barba a quanto abbiamo detto nella guida alle monete, anche più grana. Ma, soprattutto, più esperienza.

Sì, okay, ma la mia ricompensa?

Giusto, abbiamo dimenticato che salire al livello 50 vi garantisce delle ricompense. In realtà, però, potreste averne anche prima. Ogni cinque livelli avrete nuove cianfrusaglie (in senso affettuoso, ovvio) da comprare al negozio di Toad. Spesso e volentieri si tratta di elementi estetici e musica. Ma per quanto riguarda la vetta? In realtà è lì che si nasconde uno dei grandi assenti che abbiamo omesso anche in fase di recensione: nientemeno che i titoli di coda! Se sono loro che stavate cercando tutto questo tempo, preparatevi a sgobbare. O a giocare come forsennati, che alla fine è lo stesso in questo contesto.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è servita?