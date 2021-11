Ghost Recon Breakpoint: il weekend gratis inizia oggi

Ubisoft festeggia il suo trentacinquesimo compleanno con un weekend gratis per Ghost Recon Breakpoint, che ha inizio proprio nella giornata di oggi

Come parte dei festeggiamenti che Ubisoft ha organizzato per il suo trentacinquesimo compleanno, il colosso transalpino ha previsto anche un muovo weekend gratis, dopo quello di inizio anno, per il suo fortunato Ghost Recon Breakpoint, che avrà inizio proprio oggi, 4 Novembre 2021. I nuovi giocatori, che non sono ancora in possesso del titolo, potranno pertanto procedere al download del gioco, nelle versioni PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia. Al momento il preload è disponibile unicamente per personal computer, con le altre piattaforme che si aggiungeranno a breve.

Ghost Recon Breakpoint: al via il weekend gratis

L’iniziativa targata Ubisoft permetterà di avere accesso al gioco base completo, così come alla nuova missione Operation Motherland, oltre a tutte le relative ricompense associate. Naturalmente, qualora decideste di acquistare il titolo completo al termine del periodo gratuito, potrete mantenere ed importare tutti i vostri progressi effettuati.

In Operation Motherland i giocatori aiuteranno Karen Bowman e gli Outcast nella liberazione di Auroa, il tutto mentre dovranno affrontare una nuova fazione che farà di tutto per impedire ai Ghost di compiere la propria missione. Il tutto, inoltre, introdurrà una nuova modalità di gioco.

The Ghost Recon Free Weekend starts in 2 days. Preload now! pic.twitter.com/Laia7EVx9K — Ghost Recon (@GhostRecon) November 2, 2021

Conquest Mode fa il suo ritorno in Ghost Recon Breakpoint, con la presenza degli Outcast che si farà sempre più massiccia man mano che i giocatori avanzeranno nella conquista di Auroa, così da aumentare la frequenza degli scontri tra fazioni nemiche. La modalità in questione, riporterà nel gioco una delle feature di gameplay più apprezzate di sempre, ovvero l’Optical Camo, che permetterà ai giocatori di risultare invisibili ai nemici entro una certa distanza: più il player avanzerà nel gioco e più la mimetizzazione risulterà via via più efficace. Una volta sbloccata la feature, questa potrà essere impiegata anche nello Story Mode.

Il weekend di gioco gratis permetterà anche di sperimentare il migliorato sistema di progressione di Ghost Recon Breakpoint, che garantirà nuovi obiettivi in grado di garantire un maggior quantitativo di XP. Inoltre anche il level cap è stato rivisto, passando da 30 a 99.

E voi, proverete il titolo in questi giorni? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti, come sempre qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.